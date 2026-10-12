Economics Nobel 2026 : रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला अर्थशास्त्र का सर्वोच्च सम्मान, जानिए उनके बारे

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक जगत (Global Economic World) से वर्ष 2026 की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। स्वीडिश अकादमी द्वारा वर्ष 2026 का ‘अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार’ (Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences) दो प्रमुख प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल (Robert E. Hall) और माइकल वुडफोर्ड (Michael Woodford) को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है।

यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापक अर्थशास्त्र (माइक्रोइकोनॉमिक्स) और आर्थिक नीतियों की दिशा तय करने में उनके असाधारण शोध और योगदान को मान्यता देता है। 12 अक्टूबर 2026 को जारी इस आधिकारिक घोषणा के साथ ही वैश्विक नीति निर्माताओं, केंद्रीय बैंकों और वित्तीय बाजारों का ध्यान इन दोनों दिग्गज विचारकों के सिद्धांतों पर केंद्रित हो गया है।

वैश्विक अर्थशास्त्र और नीति निर्माताओं के लिए इस फैसले का क्या संदेश है?

रॉबर्ट ई. हॉल (Robert E. Hall) और माइकल वुडफोर्ड (Michael Woodford) को नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize ) दिया जाना यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास के लिए मजबूत सैद्धांतिक ढांचा कितना आवश्यक है।

केंद्रीय बैंकों के लिए प्रासंगिकता: आधुनिक मौद्रिक नीति और आर्थिक मॉडलों को आकार देने में इन अर्थशास्त्रियों के शोध की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है।

आर्थिक शोध को प्रोत्साहन : यह पुरस्कार भावी शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को वास्तविक दुनिया की आर्थिक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है।

रॉबर्ट ई. हॉल (Robert E. Hall) और माइकल वुडफोर्ड (Michael Woodford) को 2026 का अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Economics) मिलना आर्थिक विज्ञान और वैश्विक नीति निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। आर्थिक अनिश्चितताओं के इस दौर में उनके द्वारा स्थापित सिद्धांत दुनिया भर के आर्थिक संस्थानों और केंद्रीय बैंकों को अधिक पारदर्शी व प्रभावी नीतियां बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे।