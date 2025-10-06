फिर एक बार दवा माफियाओं के इशारों पर प्रदेश में होने जा रहे 8 CMO के ट्रांसफर, पर्दाफाश जल्द ही उजागर करेगा डॉक्टरों के नाम

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश में दवा माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। दवा माफियाओं के इशारों पर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। कुछ अफसर इन दवा माफियाओं का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अब प्रदेश में एक बार फिर CMO के ट्रांसफर होने जा रहे हैं, जिसमें दवा माफिया अपने चेहते और दागी डॉक्टरों को सीएमओ बनाने की जुगत में जुट गए हैं।

By टीम पर्दाफाश 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में दवा माफियाओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। दवा माफियाओं के इशारों पर स्वास्थ्य विभाग चल रहा है। कुछ अफसर इन दवा माफियाओं का पूरा समर्थन कर रहे हैं। अब प्रदेश में एक बार फिर CMO के ट्रांसफर होने जा रहे हैं, जिसमें दवा माफिया अपने चेहते और दागी डॉक्टरों को सीएमओ बनाने की जुगत में जुट गए हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश के सात से आठ जिलों में कई डॉक्टर CMO बनने जा रहे हैं। इसके लिए करीब दो दर्जन डॉक्टरों के नाम भेजे गए हैं।

अब दवा माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं और अपने-अपने करीबी और दागी डॉक्टरों को सीएमओ बनवाने की जुगत में जुट गए हैं। पर्दाफाश के पास वो सभी नाम आ चुके हैं, जिनको सीएमओ बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जिन दो दर्जन डॉक्टरों के नाम भेजे गए हैं, उनका भी नाम पर्दाफाश के पास मौजूद है। पर्दाफाश जल्द ही इन दवा माफियाओं के नाम के साथ ही जिलों में सीएमओ बनने वाले डॉक्टरों के नामों का खुलासा करेगी।

बता दें कि, पिछले महीने हुए 6 सीएमओ के ट्रांसफर में भी दवा माफियाओं का हाथ था। पर्दाफाश ने सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि, किसके इशारों पर सीएमओ के ट्रांसफर हो रहे हैं। पर्दाफाश ने डॉक्टरों के नाम के साथ दवा माफियाओं के सिंडिकेट को भी उजागर किया था। अब 8 डॉक्टरों के नामों का भी खुलासाा करेंगे, जो जल्द ही सीएमओ बनने जा रहे हैं। साथ ही, इनको सीएमओ बनवाने में कौन—कौन दवा माफिया अहम भूमिका निभा रहे हैं, उनके नाम का भी खुलासा किया जाएगा। दरअसल, कुछ दवा माफिया और अफसर मिलकर सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इनके गठजोड़ को जब तक सरकार नहीं तोड़ेगी इनका सिंडिकेट और ज्यादा मजबूत होता जाएगा।

 

