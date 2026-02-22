  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. तमिलनाडु और बंगाल से ISI व बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार, बड़ी आतंकवादी साजिश रचने का आरोप

तमिलनाडु और बंगाल से ISI व बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार, बड़ी आतंकवादी साजिश रचने का आरोप

Eight suspected terrorists arrested : दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों की मदद से एक बड़ी आतंकवादी साजिश रचने का आरोप है। इनमें एक एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल से दो और गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

Eight suspected terrorists arrested : दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से छह संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। जिन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और बांग्लादेशी आतंकवादी संगठनों की मदद से एक बड़ी आतंकवादी साजिश रचने का आरोप है। इनमें एक एक बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल है। गिरफ्तार संदिग्धों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल से दो और गिरफ्तारियां हुई हैं। पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है।

पढ़ें :- 'आरोपियों ने नेपाल में हुए प्रोटेस्ट जैसा ही विरोध प्रदर्शन किया...' दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 5 दिन की कस्टडी मांगी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, तमिलनाडु से मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबात, उमर, मोहम्मद लिटन, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल नाम के छह लोगों को गिरफ्तार किया है, जो एंटी-सोशल एक्टिविटी में शामिल हैं। वे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। दो आरोपियों को उथुकुली से, तीन को पल्लदम से और एक को थिरुमुरुगनपूंडी इलाके से गिरफ्तार किया गया। वे नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करके अपनी पहचान छिपाकर गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे।

पुलिस के ऑपरेशन के दौरान आठ मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए गए। सभी आरोपियों को ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है; जांच जारी है। इनको सोमवार तक दिल्ली लाये जाने की संभावना है। इन आरोपियों पर आतंकवादियों की मदद करने का शक है, उन्होंने कई शहरों की रेकी की थी। दिल्ली में “फ्री कश्मीर” के पोस्टर लगाए गए थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तमिलनाडु और बंगाल से ISI व बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से जुड़े 8 संदिग्ध गिरफ्तार, बड़ी आतंकवादी साजिश रचने का आरोप

तमिलनाडु और बंगाल से ISI व बांग्लादेशी आतंकी संगठनों से जुड़े 8...

PM मोदी आज मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो सेवाओं का करेंगे उद्घाटन, CM योगी बोले- 'नए उत्तर प्रदेश' की विकास यात्रा में जुड़ने जा रहा एक स्वर्णिम अध्याय

PM मोदी आज मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेट्रो सेवाओं का...

सेमीकंडक्टर यूनिट का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास, बोले-आज भारत विकसित होने के लक्ष्य पर बहुत तेजी से कर रहा काम

सेमीकंडक्टर यूनिट का पीएम मोदी ने किया शिलान्यास, बोले-आज भारत विकसित होने...

अभिनेत्री सरगुना मेहता अपने पहले बच्चे को लेकर भड़की, कहा- बेबुनियाद खबरे न फैलाए, पति रबि दुबे की फिल्म रामायण आएगी दिवाली पर

अभिनेत्री सरगुना मेहता अपने पहले बच्चे को लेकर भड़की, कहा- बेबुनियाद खबरे...

पति का प्राईवेट पार्ट दबा कर पत्नी ने कर दी हत्या, हमेंशा मायके पैसे भेजने का बनाती थी दबाव, पुलिस ने हिरासत में लिया

पति का प्राईवेट पार्ट दबा कर पत्नी ने कर दी हत्या, हमेंशा...

अभिनेता रणवीर सिंह से मांगी गई 20 लाख रुपए की फिरौती, क्राइम ब्रांच ने जारी किया लुक आउट सर्कुलर

अभिनेता रणवीर सिंह से मांगी गई 20 लाख रुपए की फिरौती, क्राइम...