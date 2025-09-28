Khatu Shyam Mandir: एकता कपूर की खाटू श्याम के दर्शन, बोलीं– पूरा बॉलीवुड है बाबा श्याम का फैन

  1. हिन्दी समाचार
बॉलीवुड की मोस्ट फेमस डायरेक्टर एकता कपूर खाटू श्याम मंदिर पहुंची। जहां उन्होने माथा टेक कर बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। एकता यहां विधि विधान से बाबा श्याम की पूजा अर्चना की। बता दें की माना गया है की जो भी  खाटू शयाम के दरबार में जाता है उसी मुरादें पूरी होती हैं। ऐसे एकता बाबा भक्ति में डूबी दिखी । इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने उनका स्वागत कर विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना करवाई और बाबा श्याम का प्रतीक चिन्ह और दुपट्टा भेट किया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बाबा श्याम को भेंट किया गुलाब

भारतीय टेलीविजन की रानी के नाम से प्रसिद्ध एकता कपूर खाटूश्याम जी मंदिर में नंगे पांव हाथों में श्याम निशान, गुलाब और इत्र लेकर बाबा श्याम के जयकारा लगाते हुए पहुंची थी. उनके साथ उनके टीम के लोग भी थे. इस दौरान गर्भ गृह में बाबा श्याम के दर्शन करते ही उन्होंने भक्तों के साथ जोर से बाबा श्याम का जयकारा लगाया. एकता कपूर एक चैनल से बताया कि बाबा श्याम की महिमा निराली है. जो, भी इस दरबार में आता है खाली झोली नहीं जाता है. मैं भी इसी आश से बाबा के दरबार में आई हूं. सभी फिल्मी अभिनेता और निर्माता और निर्देशक बाबा शाम को खूब मानते हैं. पूरा बॉलीवुड बाबा श्याम का फैन है।

