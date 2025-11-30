BIG NEWS: चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के SIR का शेड्यूल एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया

SIR News: भारत चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का शेड्यूल एक हफ़्ते के लिए बढ़ाया। आयोग ने एक बदला हुआ शेड्यूल जारी किया है, जिसमें 12 राज्यों/UTs में वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए ज़रूरी तारीखों को एक हफ़्ते के लिए बढ़ा दिया गया है, और 01.01.2026 को क्वालिफाइंग तारीख माना गया है।

भारत चुनाव आयोग ने कहा, “हमने AITC डेलीगेशन से (28 Nov को मीटिंग के दौरान) कहा कि यह बहुत अजीब है कि BLOs के लिए हर साल Rs 12,000 का बढ़ा हुआ मानदेय और ECI द्वारा मंज़ूर SIRs के लिए BLOs को अतिरिक्त Rs 6,000 का पेमेंट राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है। यह बिना किसी और देरी के किया जाना चाहिए।” पहले पोस्ट किया गया और इस ट्वीट के साथ अटैच किया गया नोटिफिकेशन उस तारीख का है जब इलेक्शन कमीशन ने देश भर के सभी BLOs के लिए बढ़े हुए मेहनताने को नोटिफाई किया था।