Sooran Health Benefits :  इस सीजन में सूरन खाना बहुत फायदेमंद , दीपावली के मौके पर इसकी सब्जी खाने का विशेष महत्व

Sooran Health Benefits : इस सीजन (दीपावली और हल्की सर्दियों की शुरुआत) में सूरन (जिमीकंद या ओल) खाना सेहत के लिए बेहद फायदेमंद और गुणकारी माना जाता है। पारंपरिक रूप से दीपावली के मौके पर इसकी सब्जी खाने का विशेष महत्व है, क्योंकि यह बदलते मौसम में शरीर को अंदरूनी ताकत देती है। सूरन को आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों में एक सुपरफूड की तरह देखा जाता है। आइए जानते हैं इस सीजन में इसे खाने के मुख्य स्वास्थ्य लाभ और जरूरी सावधानियां।

सूरन खाने के मुख्य स्वास्थ्य लाभ (Health Benefits)

बदलते मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाए

दीपावली के आस-पास मौसम तेजी से बदलता है, जिससे सर्दी, जुकाम और खांसी का खतरा रहता है। सूरन में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर वायरल संक्रमणों से बचाते हैं।

पाचन तंत्र के लिए रामबाण

त्योहारों के दौरान तली-भुनी चीजें और मिठाइयां खाने से पाचन बिगड़ जाता है। सूरन में उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है, जो कब्ज, गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत देता है और प्राकृतिक रूप से पेट साफ करता है।

बवासीर (Piles) में अत्यधिक लाभकारी

बवासीर या पाइल्स के मरीजों के लिए सूरन किसी औषधि से कम नहीं है। यह मल को नरम बनाकर शौच के दौरान होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में मदद करता है।

दिल की सेहत और कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण

इसमें मौजूद घुलनशील फाइबर शरीर से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही पोटैशियम ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है।