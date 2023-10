इजरायल-हमास युद्ध के बीच एलन मस्क की बढ़ी मुश्किलें, एक्स से भ्रामक जानकारियां फैलने पर EU दी चेतावनी

Israel-Hamas War: इज़राइल और आतंकी संगठन हमास के बीच संघर्ष अभी भी जारी है। जिसमें अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस संघर्ष की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं वह दिल को दहलाने वाले हैं। जिसमें चारों ओर तबाही और हमास के बंदूकधारियों का उत्पात नजर आ रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत और भ्रामक जानकारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। जिसके लिए यूरोपियन यूनियन ने एक्स को चेतावनी दी है।

दरअसल, एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इज़राइल और आतंकी संगठन हमास के बाद से कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जिसमें कई पोस्ट को लेकर भ्रामक जानकारियां फैलाई जा रही हैं। जिसमें अमेरिकी सरकार का एक डॉक्युमेंट एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यह डॉक्युमेंट इजराइल को अमेरिकी सरकार से 8 बिलियन डॉलर का मिलिट्री फंड देने जैसा अप्रूवल था। इसके अलावा अमेरिकन सिंगर (Bruno Mars) के एक कॉन्सर्ट को गलत कैप्शन के साथ इजराइली म्यूजिक फेस्टिवल का बताया गया, जिस पर हमास ने अटैक किया था।

Following the terrorist attacks by Hamas against 🇮🇱, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023