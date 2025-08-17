Elvish Yadav Firing: बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर 25 से 30 राउंड फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम

Elvish Yadav Firing: बिग बॉस विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग का मामला सामने आया है। इस घटना को एल्विश के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में तड़के करीब 5:30 से 6 बजे अंजाम दिया गया है, जहां बाइक से आए तीन अज्ञात बदमाशों ने 25 से 30 राउंड फायरिंग और आसानी से फरार हो गए। फिलहाल, फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने जिस मकान पर फायरिंग की, उस मकान के सेकेंड फ्लोर पर एल्विश यादव रहते हैं। फायरिंग फर्स्ट फ्लोर व स्टील्ड पर की गई है।अचानक हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त यूट्यूबर घर पर मौजूद नहीं थे। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अभी तक हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है।

एक निजी न्यूज टीवी चैनल से बातचीत में एल्विश यादव के पिता ने बताया कि घटना के समय घर में एल्विश नहीं थे, लेकिन उनके परिवार के बाकी सदस्य घर पर ही मौजूद थे.। जब फायरिंग हुई सभी लोग सो रहे थे। इसके बाद पुलिस आयी उन्होंने पूरी तफ्तीश की। हालांकि, इस फायरिंग से पहले घरवालों या एल्विश को किसी तरह की धमकी न मिलने की बात भी सामने आयी है।