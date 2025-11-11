ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन, बोलीं- वे ठीक हो रहे हैं...

Dharmendra’s health Update: ही-मैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर उनकी बेटी ईशा देओल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने धर्मेंद्र के निधन की खबरों को झूठा बताया है। ईशा ने मांगलवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके पिता (धर्मेंद्र) की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं।

दरअसल, धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थे। उन्हें ICU वेंटिलेटर (ICU Ventilator) पर शिफ्ट किया गया था। धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस बीच मंगलवार सुबह कई मीडिया हाउस ने अभिनेता के निधन की खबर चलायी है।

इस बीच, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “ऐसा लगता है कि मीडिया बहुत ज्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें फैला रही है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को निजता दें। पापा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद।”