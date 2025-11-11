  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन, बोलीं- वे ठीक हो रहे हैं…

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन, बोलीं- वे ठीक हो रहे हैं…

Dharmendra's health Update: ही-मैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर उनकी बेटी ईशा देओल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने धर्मेंद्र के निधन की खबरों को झूठा बताया है। ईशा ने मांगलवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके पिता (धर्मेंद्र) की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Dharmendra’s health Update: ही-मैन के नाम से मशहूर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबरों पर उनकी बेटी ईशा देओल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने धर्मेंद्र के निधन की खबरों को झूठा बताया है। ईशा ने मांगलवार सुबह सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके पिता (धर्मेंद्र) की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं।

पढ़ें :- Dharmendra Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन, 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने ली अंतिम सांसें

दरअसल, धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल (Breach Candy Hospital) में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थे। उन्हें ICU वेंटिलेटर (ICU Ventilator) पर शिफ्ट किया गया था। धर्मेंद्र को सांस लेने में तकलीफ के चलते हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इस बीच मंगलवार सुबह कई मीडिया हाउस ने अभिनेता के निधन की खबर चलायी है।

इस बीच, धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “ऐसा लगता है कि मीडिया बहुत ज्यादा सक्रिय है और झूठी खबरें फैला रही है। मेरे पिता की हालत स्थिर है और वे ठीक हो रहे हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि हमारे परिवार को निजता दें। पापा के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद।”

Image

पढ़ें :- बॉलीवुड के वीरू धर्मेंद्र को वेंटिलेटर पर किया गया शिफ्ट, डॉक्टर बोले-अगले 72 घंटे बेहद मुश्किल हैं
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन, बोलीं- वे ठीक हो रहे हैं...

ईशा देओल ने पिता धर्मेंद्र के निधन की खबरों का किया खंडन,...

Dharmendra Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन, 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र ने ली अंतिम सांसें

Dharmendra Passes Away: नहीं रहे बॉलीवुड के ही-मैन, 89 साल की उम्र...

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम को पटना पहुंची, इसमें सवार अभ्यर्थियों की छूटी परीक्षा

रेलवे ने परीक्षार्थियों के लिए चलाई स्पेशल ट्रेन, सुबह की ट्रेन शाम...

Vivo Y500 Pro आज हो रहा है लॉन्च; डिवाइस के बारे में जानें सबकुछ

Vivo Y500 Pro आज हो रहा है लॉन्च; डिवाइस के बारे में...

योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले-तेजस्वी की बनेगी सरकार NDA सत्ता से होगा आउट

योगी के मंत्री ओपी राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर की बड़ी...

आतंकी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के बयान महबूबा मुफ्ती का पलटवार, पूछा-गांधी, इंदिरा व राजीव गांधी के हत्यारे कौन?

आतंकी मुस्लिम ही क्यों होते हैं? बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह के बयान...