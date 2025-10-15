युद्धविराम के बाद भी हमास इज़रायल को शव देने में भी कर रहा है धोखाधड़ी

नई दिल्ली। इज़रायल और हमास के बीच युद्धविराम हो चुका है। यह युद्धविराम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद हुआ है। युद्धविराम इस समझौते पर हुआ था कि हमास इज़रायल के सभी लोगों को रिहा करेगा। इसके बाद भी हमास इज़रायल को बंधकों के शव देने में धोखाधड़ी कर रहा है।

इज़रायली सुरक्षा अधिकारी ने बुधवार सुबह पत्रकारों को बताया कि रातों-रात इज़रायल लौटे चार शवों में से एक बंधक नहीं था। उन्होंने कहा कि नेशनल सेंटर ऑफ़ फ़ोरेंसिक मेडिसिन के विशेषज्ञों ने बताया कि ये अवशेष किसी फ़िलिस्तीनी के हैं। केंद्र ने तीन अन्य शवों की पहचान सैनिकों उरीएल बरूच, तामिर निमरोदी और एतान लेवी के रूप में की है। सोमवार को शव सौंपे जाने के विपरीत, हमास ने मृतकों के नाम नहीं बताए। फ़रवरी में शिरी बिबास का शव उसके दो बच्चों के साथ इज़रायल लौटाया गया था। लेकिन फ़ोरेंसिक जांच से पता चला कि वह शव फ़िलिस्तीनी था। आतंकवादियों ने उनके बेटों एरियल और केफ़िर की हत्या कर दी थी, फिर शवों को क्षत-विक्षत कर दिया। ताकि ऐसा लगे कि वे किसी हवाई हमले में मारे गए हैं। हमास ने अगले दिन शिरी के अवशेष छोड़े। युद्धविराम की शर्तों के तहत हमास उन सभी बंधकों के शव गाजा में वापस करने के लिए बाध्य है। माना जा रहा है कि हमास बुधवार को और अवशेष सौंपेगा। लापता इज़राइली शवों की बरामदगी कतर, तुर्की और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से समन्वित की जा रही है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सभी अवशेषों का पता लगाने और उनकी पहचान करने में समय लगेगा, क्योंकि माना जा रहा है कि कई लोग अज्ञात कब्रों में दबे हुए हैं या ढह गई इमारतों के नीचे फंसे हुए हैं। हमास का दावा है कि उसे मारे गए 28 बंधकों में से 14 के ठिकाने पता हैं, लेकिन इज़राइली सुरक्षा अधिकारियों का मानना ​​है कि आतंकवादी समूह के पास उससे कहीं ज़्यादा जानकारी है जो उसने दी है। सात अक्टूबर, 2023 को लगभग 1,200 लोग मारे गए और 252 इज़राइली और विदेशी नागरिकों का अपहरण किया गया।