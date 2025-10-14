'21वीं सदी में भी लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर सताया जाता है...' चिराग पासवान ने वाई. पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात

ADGP Suicide Case: चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मंगलवार को दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार के परिवार से मुलाक़ात की। जिसके बाद चिराग पासवान ने कहा कि यह दुखद घटना दर्शाती है कि कैसे 21वीं सदी में भी लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर सताया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपनी सरकार का आश्वासन लेकर आया हैं और उन्हें विश्वास दिलाता हैं कि परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी।

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, “यह दुखद घटना मौजूदा सामाजिक बुराइयों को उजागर करती है, यह दर्शाती है कि कैसे 21वीं सदी में भी लोगों को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर सताया जाता है… आज मैं परिवार से चिराग पासवान के रूप में नहीं, बल्कि उनके परिवार के सदस्य के रूप में मिलने आया हूं। मैं अपनी सरकार का आश्वासन लेकर आया हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि परिवार की हर मांग पूरी की जाएगी, और कार्रवाई तेजी से और बिना देरी के की जाएगी।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला, तो कोई भी दलित परिवार मुख्यधारा में शामिल होने के बारे में नहीं सोचेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।”

राहुल गांधी ने भी पीड़ित परिवार से की मुलाकात

इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरण कुमार के परिवार से मुलाक़ात की। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में राहुल ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोपी अधिकारियों को तुरंत अरेस्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये एक परिवार का मामला नहीं है। दलितों को प्रताड़ित करना गलत है। राहुल ने कहा कि मेरी पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी (Haryana CM Nayab Singh Saini) से अपील है कि दोनों बेटियों से किए वादे को पूरा करें। सरकार तमाशा बंद करें।

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वाई पूरन कुमार जी के परिवार से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का वादा किया है, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हो रहा है। इस कारण परिवार के साथ ही पूरन जी की बेटियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। IPS अधिकारी वाई पूरन कुमार जी के साथ कई साल से संस्थागत भेदभाव किया जा… pic.twitter.com/GdojRFodAO — Congress (@INCIndia) October 14, 2025

ये सिर्फ एक परिवार का नहीं है मामला

राहुल गांधी ने कहा कि कई वर्षों से सिस्टम के आधार पर भेदभाव हो रहा है। ऑफिसर को कमतर करने के लिए करियर बर्बाद करने के लिए सिस्टम के आधार पर दूसरे ऑफिसर लगातार काम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है। देश में करोड़ों दलित भाई-बहन हैं। उनको गलत मैसेज जा रहा है। मैसेज जा रहा है कि आप कितने भी सफल क्यों न हों, कितने भी ताकतवर क्यों न हों? कितने भी इंटेलिजेंट क्यों न हों? अगर आप दलित हो तो आपको दबाया जा सकता है। राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, हरियाणा कांग्रेस प्रतिपक्ष राव नरेंद्र और एआईसीसी के चेतन चौहान माैजूद रहे।