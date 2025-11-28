सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी चाहिए: अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘120 बहादुर’ फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति की फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी भी चाहिए और दूसरों को देखने के लिए कहना भी चाहिए, जिससे आज की नयी पीढ़ी भी सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा से परिचित हो सके। अभिनेता से लेकर फ़िल्म से जुड़े हर पक्ष का काम सराहनीय है। सबको अच्छे काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं!

उन्होंने आगे कहा, जो फ़िल्में किसी छिपे हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़बरदस्ती बनाईं और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती करके दिखाई जाती हैं, ये फ़िल्म उन सबसे अलग है। जो ऐसी ज़बरदस्ती की फ़िल्म बनाते हैं वैसे नेगेटिव लोगों को भी इस तरह की पॉज़िटिव फ़िल्म देखनी चाहिए।

हम सरकार से इस फ़िल्म को ‘टैक्स फ़्री’ करने की माँग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस फ़िल्म को देख सकें और ‘120 बहादुरों के शहीद होने की सच्ची घटना’ का सकारात्मक संदेश हर देशवासी तक पहुँचे सके।