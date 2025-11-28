  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी चाहिए: अखिलेश यादव

सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी चाहिए: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘120 बहादुर’ फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति की फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी भी चाहिए और दूसरों को देखने के लिए कहना भी चाहिए, जिससे आज की नयी पीढ़ी भी सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा से परिचित हो सके।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ‘120 बहादुर’ फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि, सच्ची घटना पर आधारित ‘120 बहादुर’ जैसी सच्ची देशभक्ति की फ़िल्म हर सच्चे देशभक्त को देखनी भी चाहिए और दूसरों को देखने के लिए कहना भी चाहिए, जिससे आज की नयी पीढ़ी भी सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा से परिचित हो सके। अभिनेता से लेकर फ़िल्म से जुड़े हर पक्ष का काम सराहनीय है। सबको अच्छे काम के लिए बधाई और शुभकामनाएं!

पढ़ें :- बीएलओ की मौत पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा, कहा-सत्ता के दंभ में भाजपा अमानवीय हो गयी

उन्होंने आगे कहा, जो फ़िल्में किसी छिपे हुए उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़बरदस्ती बनाईं और उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्ती करके दिखाई जाती हैं, ये फ़िल्म उन सबसे अलग है। जो ऐसी ज़बरदस्ती की फ़िल्म बनाते हैं वैसे नेगेटिव लोगों को भी इस तरह की पॉज़िटिव फ़िल्म देखनी चाहिए।

पढ़ें :- अखिलेश यादव बोले- श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर के पूर्ण होने पर अन्य मंदिरों के दर्शन का संकल्प भी पूर्ण करेंगे

हम सरकार से इस फ़िल्म को ‘टैक्स फ़्री’ करने की माँग करते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इस फ़िल्म को देख सकें और ‘120 बहादुरों के शहीद होने की सच्ची घटना’ का सकारात्मक संदेश हर देशवासी तक पहुँचे सके।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मृत बीएलओ के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता व परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे सरकार : अजय राय

मृत बीएलओ के परिजनों को तत्काल आर्थिक सहायता व परिवार में एक...

25 BLO की मौत के विरोध में आप की  श्रद्धांजलि सभा 30 नवंबर को , मोदी का एजेंडा पूरा करना ज्ञानेश कुमार की है प्राथमिकता : संजय सिंह

25 BLO की मौत के विरोध में आप की  श्रद्धांजलि सभा 30...

पतंजलि का घी खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान! टेस्ट में फेल मिला गाय का घी, लगा जुर्माना

पतंजलि का घी खा रहे हैं तो हो जाइए सावधान! टेस्ट में...

हेड कोच गौतम गंभीर पर लटक रही है तलवार, टी-20 विश्व कप तय करेगा उनका भविष्य, बीसीसीआई बयान से है नाराज

हेड कोच गौतम गंभीर पर लटक रही है तलवार, टी-20 विश्व कप...

Rupee Vs Dollar : डॉलर के सामने रुपया पस्त, सात पैसे टूटकर 89.43 प्रति डॉलर पर पहुंचा

Rupee Vs Dollar : डॉलर के सामने रुपया पस्त, सात पैसे टूटकर...

Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar में मोबाइल नंबर होगा अपडेट, अब कहीं नहीं जाने की होगी जरूरत

Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar...