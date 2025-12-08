पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर नव दंपत्ति का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर हुई वसूली, सीएम योगी तक पहुंची शिकायत

लखनऊ। अगर आप यूपी के किसी भी एक्सप्रेस-वे से सफर करते हैं, तो ज़रूर सतर्क हो जाइए। एक चौंकाने वाली घटना में नवविवाहित दंपती का निजी वीडियो एक्सप्रेस-वे पर लगे CCTV कैमरों के जरिए रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसके साथ ही वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ₹32000 वसूली का मामला सामने आया है। इसके बाद भी वीडियो को वायरल कर दिया गया है।

बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) पर एक नव दंपत्ति का अंतरंग वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर वसूली का मामला सामने आया है। बता दें कि लखनऊ के इस जोड़े ने टोल प्लाजा से पहले अपनी कार रोकी थी। कार में बैठे-बैठे रोमांस करने लगे। एक्सप्रेसवे के ‘एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम’ (ATMS) के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार ने इस प्राइवेट पलों का वीडियो बना लिया।

आशुतोष वीडियो लेकर जोड़े के पास पहुंच गया। पैसे मांगने लगा। दोनों डर गए। जैसे तैसे उन लोगों ने 32 हजार रुपए देकर मामले को खत्म किया। लेकिन यहां तो मामला ही अलग था। आशुतोष ने वो वीडियो वायरल कर दिया। अब वीडियो पब्लिक डोमेन में आ गया।

लखनऊ का यही शादीशुदा जोड़ा मैनेजर का इकलौता शिकार नहीं हैं। पांच से छह पीड़ितों ने इसकी लिखित शिकायत सीएम योगी, सुल्तानपुर के डीएम-एसपी और एक्सप्रेसवे के अफसरों से की है। पीड़ितों ने सबूत भी दिए हैं। पीड़ितों ने बताया कि ATMS का मैनेजर आशुतोष सरकार एक्सप्रेस-वे पर लगे कैमरों से नजर रखता था। कोई अश्लील हरकत होने पर रिकॉर्ड करके उनके पास पहुंच जाता और वसूली करता है।

शुरुआती जांच में यह भी सामने आया कि उसने टोल प्लाजा के आस-पास के तीन गांवों की कई महिलाओं और लड़कियों के फुटेज बनाए हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया है। यह पूरा मामला पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के हलियापुर स्थित टोल प्लाजा का है।

मिली जानकारी के अनुसार लखनऊ के एक जोड़े की नई-नई शादी हुई। वो 25 अक्टूबर को अपनी कार से आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के टोल प्लाजा से कुछ दूर पहले कार रोककर पति-पत्नी Kiss करने लगे। टोल मैनेजर आशुतोष विश्वास केबिन में बैठकर CCTV जूम करके ये सब देख रहा था। उसने वीडियो रिकॉर्ड की और बाइक से कार पर पहुंच गया। कपल से 32 हजार रुपए ऐंठ लिए। फिर वीडियो भी वायरल कर दी। टोल मैनेजर आशुतोष की ऐसी एक नहीं, कई शिकायतें CM योगी आदित्यनाथ से हुई हैं।