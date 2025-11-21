  1. हिन्दी समाचार
  2. बॉलीवुड
  3. यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा , बोले ‘मेरा पहला प्यार…’

यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा , बोले ‘मेरा पहला प्यार…’

बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं।  वह पिछले काफी समय से अपने कुक दिलीप को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है।  दरअसल, फराह खान ने अपने कुक के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।  उनके इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है।  फराह खान हर सप्ताह किसी एक सेलिब्रिटी के घर जाती हैं और वहां एक-एक कोना दिखाती हैं।  इसके साथ ही सेलिब्रिटी के किचन में वह कुक दिलीप के साथ खाना पकाती हैं।  वहीं अब फराह खान ने खुलासा किया की वो अपने यूट्यूब से खूब कमाई कर रही  हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

बॉलीवुड डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं।  वह पिछले काफी समय से अपने कुक दिलीप को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई है।  दरअसल, फराह खान ने अपने कुक के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।  उनके इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किए जाने वाले वीडियो को काफी पसंद किया जा रहा है।  फराह खान हर सप्ताह किसी एक सेलिब्रिटी के घर जाती हैं और वहां एक-एक कोना दिखाती हैं।  इसके साथ ही सेलिब्रिटी के किचन में वह कुक दिलीप के साथ खाना पकाती हैं।  वहीं अब फराह खान ने खुलासा किया की वो अपने यूट्यूब से खूब कमाई कर रही  हैं।

पढ़ें :- काजोल और ट्विंकिल की Talk show में फराह खान ने बॉलीवुड की खोली पोल , बोली 'सेट पर एक्टर्स के अफेयर .....

फराह खान ने सानिया मिर्जा से की बात

फराह खान ने हाल ही में अपनी अच्छी दोस्त सानिया मिर्जा के साथ उनके पॉडकास्ट ‘सर्विंग इट अप विद सानिया’ में बात की. इस दौरान उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर को लेकर बात की है. फराह खान ने ये भी बताया है कि उनकी ज्यादा कमाई यूट्यूब से होती है या कोरियाग्राफी से. उन्होंने कहा, ‘मैं ज्यादा पैसे कॉन्टेंट क्रिएशन से बना रही हूं. ये बात सच है.’ इस पर सानिया मिर्जा ने बोलती हैं कि ये बात वो इंसान कह रहा है जो 300 करोड़ रुपये की फिल्म देता है. इस पर फराह खान ने कहा, ‘सच बताऊं तो मैंने सबसे ज्यादा कमाई कॉन्टेंट क्रिएशन से की है. लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगी की मैं असल में क्या करना चाहती हूं तो मेरा पहला प्यार डायरेक्शन है और हमेशा रहेगा.’

फराह खान ने फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ का किया था डायरेक्शन

बता दें कि साल 2014 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘हैप्पी न्यू ईयर’ का डायरेक्शन फराह खान ने किया था। 150 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 400 करोड़ रुपये की कमाई की थी।  रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि फराह खान की नेटवर्थ 350 करोड़ रुपये है।

पढ़ें :- ‘मैम को आप लोग बताना नहीं…’ फराह खान को लेकर दिलीप क्यों कही ये बात

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा , बोले 'मेरा पहला प्यार...'

यूट्यूब की कमाई को लेकर फराह खान ने किया बड़ा खुलासा ,...

लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह', बीजेपी विधायक बोले- Honey singh एक जीवंत उदाहरण हैं

लखनऊ वालों तैयार हो जाओ 'आ रहे हैं यो यो हनी सिंह',...

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने शहर में’ का फर्स्ट लुक आउट

वैलेंटाइन डे पर सिनेमाघरों में आ रही सबसे रोमांटिक फिल्म, ‘दो दीवाने...

Video : शादी को तैयार स्मृति मंधाना! पलाश मुच्छल ने स्टेडियम में किया प्रपोज

Video : शादी को तैयार स्मृति मंधाना! पलाश मुच्छल ने स्टेडियम में...

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये बोल्ड सीन्स गायब

इस दिन रिलीज होगी Mastiii 4, CBFC ने लगाए 7 कट, ये...

परिणीति-राघव ने 1 महीने बाद दिखाई बेटे की झलक, किया नामकरण

परिणीति-राघव ने 1 महीने बाद दिखाई बेटे की झलक, किया नामकरण