अभिनेता राजकुमार की डार्क कॉमेडी फिल्म टोस्टर की रिलीज डेट आई सामने, Netflix पर होगी स्ट्रीम

मुंबई। आने वाली फ़िल्म टोस्टर की रिलीज़ डेट का ऐलान कर दिया गया है। इस फ़िल्म में अभिनेता राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा ​​मुख्य भूमिका में हैं। फ़िल्म के मेकर्स ने रिलीज़ डेट के साथ-साथ फ़िल्म के बारे में कुछ और डिटेल्स भी शेयर की हैं। यह एक डार्क कॉमेडी फ़िल्म है, जिसकी कहानी एक ऐसी आम सी सिचुएशन के इर्द-गिर्द घूमती है जो अचानक से काफ़ी ज़्यादा उलझ जाती है। कहानी में दिखाया गया है कि जब शादी से पहले ही तोहफ़ों का लेन-देन हो चुका हो और उसके बाद शादी टूट जाए, तो क्या होता है। फिर एक आदमी अपने उस टोस्टर को याद करता है, जो उसने तोहफे में दिया था। यह फिल्म 15 अप्रैल 2026 को Netflix पर रिलीज़ होगी।

विवेक दास चौधरी के डायरेक्शन में बनी इस फ़िल्म में अभिषेक बनर्जी, अर्चना पूरन सिंह, फ़राह ख़ान, उपेंद्र लिमये, विनोद रावत, जितेंद्र जोशी और सीमा पाहवा भी अहम किरदारों में नज़र आएंगे। फिल्म टोस्टर राजकुमार राव और पत्रलेखा के प्रोडक्शन बैनर Kampa Film के तहत बनी पहली फ़िल्म भी है। पत्रलेखा ने प्रोडक्शन के क्षेत्र में कदम रखने के अपने अनुभव को शेयर किया और बताया कि उन्होंने अपने पहले प्रोजेक्ट के लिए इसी कहानी को क्यों चुना। प्रोडक्शन में कदम रखने के बारे में बात करते हुए पत्रलेखा ने कहा कि Netflix के साथ इस सफ़र की शुरुआत करना अनोखी और लीक से हटकर कहानियों को बढ़ावा देता रहा है, इसे और भी ज़्यादा ख़ास बना देता है। फिल्म टोस्टर हमें तुरंत ही सबसे अलग लगी, क्योंकि इसमें सबसे अप्रत्याशित जगहों पर भी ह्यूमर (मज़ाक) मिल जाता है। जिस पल हमने इसकी कहानी पढ़ी, हम समझ गए थे कि यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम पर्दे पर उतारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पहली फ़िल्म होने की वजह से यह अनुभव हमारे लिए और भी ज़्यादा पर्सनल हो गया है। इस सफ़र के लिए इतने शानदार कलाकारों का एक साथ आना सचमुच बहुत रोमांचक रहा है और हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि दर्शक भी इस मज़ेदार और अप्रत्याप्य सफ़र का हिस्सा बनें। इस बीच राजकुमार राव के पास भी कुछ और प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। एक्टर अब अगली बार फ़िल्म नीकम में नज़र आएंगे, जो मशहूर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर उज्ज्वल निकम की ज़िंदगी पर आधारित है। इसके अलावा, वह फ़िल्म रफ्तार में भी दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ कीर्ति सुरेश भी मुख्य भूमिका में हैं। इस फ़िल्म को एक ज़बरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले ड्रामा के तौर पर बताया जा रहा है, जो 24 जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।