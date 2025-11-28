सीएम रेखा गुप्ता ने दी farhan की फिल्म को बड़ी सौगात , दिल्ली में टैक्स फ्री हुई फरहान अख्तर की ‘120 बहादुर’

फेमस फिल्म मेकर और एक्टर फरहान अख्तर की फिल्म 21 नवम्बर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दिल्ली सरकार ने बड़ा तौहफा दिया है। आपको बता दें कि इस फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है. इसी बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फिल्म को दिल्ली में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। यह फिल्म 1962 के भारत-चीन युद्ध के बैकग्राउंड पर आधारित है। फिल्म को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिखाया गया था. वहीं इस फिल्म में मेजर शैतान सिंह भाटी के वीरता को दिखाया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐलान

बता दें कि रेखा गुप्ता ने इस फिल्म के लिए बेहद शानदार पोस्ट किया और एक स्पेशल ऐलान भी किया है। रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि “यह फिल्म उन 120 नागरिकों की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाई और खराब परिस्थितियों में साहस दिखाया. फरहान अख्तर ने इस फिल्म में एक लीड रोल निभाने के साथ-साथ इसका निर्देशन भी किया है. इस फिल्म की कहानी में जो कहानी दिखाई गई है, उसे देखकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी.” उन्होंने आगे लिखा कि यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी के प्रेरणादायक लीडरशिप को दिखाती है, जिनका साहस और बलिदान भारत की सैन्य इतिहास में वीरता का प्रतीक बना हुआ है. बहादुर सैनिकों के सम्मान में दिल्ली सरकार ने इस फिल्म को 28 नवंबर से दिल्ली में टैक्स फ्री करने का फैसला किया है. फिल्म के निर्माताओं को बधाई.’

टैक्स फ्री हुई फिल्म

‘120 बहादुर’ फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह का किरदार निभाया है और यह फिल्म भारतीय सेना के उस रेजिमेंट की बहादुरी को दिखाती है, जब 120 भारतीय सैनिकों ने 3000 चीनी सैनिकों को टक्कर दी थी। रेजांग ला की लड़ाई और उन 120 अमर जवानों के बारे में जानने के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं।