अभिनेता ऋतिक रोशन ने की फिल्म 120 बहादुर की तारीफ, फरहान अख्तर को बताया शानदार

अभिनेता ऋतिक रोशन ने फरहान अख्तर की लेटेस्ट फिल्म 120 बहादुर की खूब तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को खूबसूरती से बनाई गई फिल्म बताया है, जिसमें अविश्वसनीय एस्थेटिक्स है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऋतिक रोशन ने फिल्म में फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने डायरेक्टर रजनीश घई के काम को फ्लॉलेस कहा।

मुंबई। अभिनेता ऋतिक रोशन (Actor Hrithik Roshan) ने फरहान अख्तर की लेटेस्ट फिल्म 120 बहादुर (movie 120 Bahadur) की खूब तारीफ की है। उन्होंने फिल्म को खूबसूरती से बनाई गई फिल्म बताया है, जिसमें अविश्वसनीय एस्थेटिक्स (incredible aesthetics) है। अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ऋतिक रोशन ने फिल्म में फरहान अख्तर की परफॉर्मेंस की तारीफ की। उन्होंने डायरेक्टर रजनीश घई (Director Rajneesh Ghai) के काम को फ्लॉलेस कहा।

अभिनेता ऋतिक रोशन (Actor Hrithik Roshan) ने कहा कि 120 बहादुर कितनी खूबसूरती से बनाई गई फिल्म है! कमाल का लुक। कमाल की परफॉर्मेंस। फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) आप शानदार हैं। हर डिपार्टमेंट तारीफ के काबिल है। रजनीश घई आपका डायरेक्शन एकदम सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों! बहुत बढ़िया!!” रजनीश घई के डायरेक्शन में बनी 120 बहादुर में मेजर शैतान सिंह भाटी (Major Shaitan Singh Bhati) का रोल है, जिन्हें 1962 में रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। उनकी यूनिट जिसमें ज्यादातर रेवाड़ी और आस-पास के इलाकों के अहीर (यादव) सैनिक थे। चुशुल एयरफील्ड की पहली लाइन ऑफ डिफेंस रेजांग ला पास की रक्षा की थी। ऐसी असल ज़िंदगी की कहानियों को स्क्रीन पर लाना कभी आसान नहीं होता और उन्हें अपीलिंग बनाने और बड़ी घटनाओं और इसमें शामिल लोगों के साथ न्याय करने की ज़िम्मेदारी और दबाव भी होता है।

