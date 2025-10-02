Bigboss 19 : बिग बॉस 19 में फरहाना भट्ट को मिला विलेन का टैग ,कई बार भड़के सलमान खान, नहीं हुआ असर

बिगबॉस 19 की कश्मीरी हसीना फरहाना भट्ट लाईमलाईट में आने का एक एक भी मौका नहीं छोड़ रहीं हैं। जब से फरहाना सीक्रेट रूम से बाहर आई हैं घरवालों पर खूब आक्रोश करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं शो में फरहाना हर किसि की नाक में दम करके रखीं हैं।

शो की विलेन बनीं फरहाना

फरहाना को घर में अक्सर लड़ाई और एग्रेसिव होते हुए ही देखा गया है। 61 साल की कुनिका सदानंद संग वो कई बार मिसबीहेव कर चुकी हैं। अशनूर कौर को छिपकली और अभिषेक बजाज को उनका सेक्रेटरी कहती हैं. शो में अपशब्द यूज करने के लिए फरहाना को सलमान खान ने कई बार फटकार चुके हैं । उनके पीस एक्टिविस्ट होने पर दबंग खान ने सवाल उठाए थे. बावजूद इसके फरहाना अपनी हरकतों से बाज नहीं आई हैं. उनका एग्रेशन और विवादित बोलना जारी है।

फरहाना को पड़ी थी सलमान से डांट

बता दें कि बीते एपिसोड में फरहाना ने अभिषेक बजाज पर पानी फेंक दिया था। इसकी घरवालों ने आलोचना भी की थी। यूजर्स का मानना है फरहाना शो की सबसे निगेटिव कंटेस्टेंट हैं. अक्सर वो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। फरहाना ने इस पूरे वीक घर की कैप्टन होकर खूब सुर्खियां बटोरीं। अपने फैसलों और एग्रेशन से हर एपिसोड में दिखीं। भले ही फरहाना को लोग विलेन बोलें लेकिन शो में कटेंट खूब दें रही हैं ।