  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी

नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी और गौतम आडनी की तस्वीर के साथ लिखे कैप्शन को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि, अडानी पावर को बिहार के भागलपुर में 1,020 एकड़ जमीन पट्टे पर 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दी गयी है।

By शिव मौर्या 
Updated Date

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी और गौतम आडनी की तस्वीर के साथ लिखे कैप्शन को सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि, अडानी पावर को बिहार के भागलपुर में 1,020 एकड़ जमीन पट्टे पर 1 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से दी गयी है।

पढ़ें :- हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है : पीएम मोदी

इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि, बिहार के भागलपुर में एक उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से किराए पर मिल जाती है। वहीं सीमांचल के लोग हर साल नदी कटाव में अपनी ज़मीन और फसल गंवा देते हैं। उन्हें मुआवज़े के नाम पर केवल झूठे वादे ही मिलते हैं। यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। ना तो कोई सरकार इन्हें पूछती है, ना ही कोई बड़ी सियासी पार्टी इस मुद्दे को मजबूती से उठाती है।

पढ़ें :- नवरात्रि के प्रथम दिवस को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जेनरेशन GST रिफॉर्म लागू हो जाएंगे: पीएम मोदी

दरअसल, इस मामले को लेकर विपक्षी दल के नेता लगातार मोदी सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था। वहीं, अब ओवैसी ने मोदी सरकार पर इसको लेकर निशाना साधा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

बीसीसीआई चुनाव में देवजीत सैकिया ने सचिव पद के लिए किया नामांकन

नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020 एकड़ ज़मीन सालाना एक रुपये प्रति एकड़ की दर से मिल रही: ओवैसी

नदी कटाव में किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा, उद्योगपति को 1020...

हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है : पीएम मोदी

हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो, हर घर को...

अपर्णा के भाई अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का लगा आरोप, FIR दर्ज

अपर्णा के भाई अमन बिष्ट पर 14 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का...

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की करेंगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सात नए मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद

अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की करेंगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सात नए मंत्रियों के...

पार्टी और परिवार से नाराजगी की अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य ने दी सफाई, बोलीं- मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे ऊपर है...

पार्टी और परिवार से नाराजगी की अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य ने...