Viral Video : फैशन इतना बदल गया और मुझे पता तक नहीं चला, वायरल Video देख आप हैरान हो जाएंगे

फैशन एक ऐसी चीज़ है जो समय के अनुसार बदलता रहता है। सब लोग उम्र के साथ-साथ कई तरह के फैशन को आते और जाते हुए देखते हैं। आपने भी कई सारे फैशन को अपनाया होगा मगर कई बार सोशल मीडिया पर ऐसा फैशन दिख जाता है जिसे देखने के बाद लोग हक्का बक्का हो जाते हैं। अभी भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो अब तक आपने शायद ही देखा होगा।

वायरल वीडियो में क्या दिखा?

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक बंदा जींस पहने हुए नजर आ रहा है मगर वो जींस अब तक का सबसे अनोखा है। आप जो जींस पहनते होंगे उसमें बटन और जीप आगे होगी मगर इसमें तो अलग ही जगह देखने को मिला। वीडियो में दिख रहा है कि बटन और जीप को राइट साइड में कमर की तरफ कर दिया गया है। ऐसा करते ही आगे वाली एक जेब और पीछे वाली एक जेब का कॉम्बिनेशन बन गया। इसका मतलब पीछे आपको एक आगे वाली जेब नजर आएगी और आगे आपको पीछे वाली एक जेब नजर आएगी। यह अब तक की सबसे अनोखी जींस है जो वायरल हो रही है।

यहाँ देखें वीडियो

बता दें इस वीडियों को सोशल मीडिया के इंस्टा प्लैटफ़ार्म पर अपलोड किया गया है। अब तक 2 लाख लोगों ने लाइक किया है इसके साथ लोग कमेन्ट भी कर रहे हैं ।