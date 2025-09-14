  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी गलती मान ली है। वह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बहार चल रहे है। उन्होने अपना आ​खिरी मैच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था। इसके बाद से उन्हे टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। मोहम्मद शमी का एशिया कप के लिए भी चयन नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होने अपनी गलती मानते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि हसीन जहां से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी गलती मान ली है। वह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बहार चल रहे है। उन्होने अपना आ​खिरी मैच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था। इसके बाद से उन्हे टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। मोहम्मद शमी का एशिया कप के लिए भी चयन नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होने अपनी गलती मानते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि हसीन जहां से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।
भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चेंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बाहर है। उम्‍मीद की जा रही थी कि शमी इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से वापसी करेंगे, लेकिन वापसी नहीं कर पाएं। वहीं एशिया कप 2025 से उनकी वापसी के कयास लगाई गई थी। यहां पर भी उनकी वापसी नहीं हुई। हालांकि शमी टीम इंडिया में कमबैक के लिए बेहद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ताजा मामला उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। उनकी एक्‍स वाइफ हसीन जहां सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती है और क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मोहम्‍मद शमी ने पहली बार एक न्यूज चैंनल पर पूर्व पत्नी हसीन जहां से शादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए खुलकर बात की है। मोहम्मद शमी ने पूर्व पत्‍नी हसीन जहां से शादी को लेकर चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है और मेरा मानना है कि हसीन से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन में इसके लिए किसी को भी दोष नहीं बोलूंगा, क्‍योंकि यह मेरी किस्मत थी।

पढ़ें :- 'मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है?' भारत-पाक मुकाबला रद्द करने मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कोई भी चाहता है अपने घर में झगड़ा

मोहम्‍मद शमी ने कहा कि कोई भी अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता है। वह भी तब जब आप देश के लिए खेल रहे हो। उन्‍होंने कहा कि यह दूसरे पक्ष पर भी निर्भर करता है। दूसरा पक्ष ऐसा नहीं चाहता तो धैर्य और इसका भी समाधान निकलता। वहीं टीम इंडिया के लिए सेलेक्‍ट नहीं होने पर शमी ने कहा कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल था और ये काफी चुभता भी है। उन्‍होंने कहा कि जब आप उच्‍च स्‍तर पर खेलते हैं तो आपको अपना ध्यान बांटना पड़ता है, क्‍योंकि एक तरफ तो आप देख रहे होते हैं कि घर में क्या सब चल रहा है और दूसरी ओर देश के के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होता है। इससे आप बहुत दबाव में होते हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद...

भाजपा सरकार नहीं करने देगी घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों पर कब्जा... असम में बोले पीएम मोदी

भाजपा सरकार नहीं करने देगी घुसपैठियों को देश के साधनों और संसाधनों...

अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम दोस्ताना मैच खेल रहे...भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर भड़के सपा सांसद

अभी उनके आंसू सूखे भी नहीं हैं और हम दोस्ताना मैच खेल...

Charbagh Railway Station: ट्रेन में डरे और चुपचाप बैठे थे 5 बच्चे, RPF ने पूछा- कहां? जवाब जानकर पुलिस के उड़े होश

Charbagh Railway Station: ट्रेन में डरे और चुपचाप बैठे थे 5 बच्चे,...

वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के 15 वाहन आग बुझाने में जुटे

वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग...

Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की तरफ खींचने की कोशिश, शोर मचाते ही भागा आरोपी

Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की...