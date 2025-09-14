तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने मानी अपनी गलती, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद चल रहे टीम इंडिया से बाहर

नई दिल्ली। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपनी गलती मान ली है। वह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बहार चल रहे है। उन्होने अपना आ​खिरी मैच 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में खेला था। इसके बाद से उन्हे टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। मोहम्मद शमी का एशिया कप के लिए भी चयन नहीं हुआ है। इस दौरान उन्होने अपनी गलती मानते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि हसीन जहां से शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी।

भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी चेंपियंस ट्रॉफी के बाद से टीम इंडिया से बाहर है। उम्‍मीद की जा रही थी कि शमी इंग्‍लैंड के खिलाफ टेस्‍ट सीरीज से वापसी करेंगे, लेकिन वापसी नहीं कर पाएं। वहीं एशिया कप 2025 से उनकी वापसी के कयास लगाई गई थी। यहां पर भी उनकी वापसी नहीं हुई। हालांकि शमी टीम इंडिया में कमबैक के लिए बेहद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन ताजा मामला उनकी पत्नी से जुड़ा हुआ है। उनकी एक्‍स वाइफ हसीन जहां सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती है और क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। मोहम्‍मद शमी ने पहली बार एक न्यूज चैंनल पर पूर्व पत्नी हसीन जहां से शादी को लेकर बड़ा बयान देते हुए खुलकर बात की है। मोहम्मद शमी ने पूर्व पत्‍नी हसीन जहां से शादी को लेकर चुप्‍पी तोड़ते हुए कहा कि जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है और मेरा मानना है कि हसीन से शादी मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन में इसके लिए किसी को भी दोष नहीं बोलूंगा, क्‍योंकि यह मेरी किस्मत थी।

कोई भी चाहता है अपने घर में झगड़ा

मोहम्‍मद शमी ने कहा कि कोई भी अपने घर में झगड़ा नहीं चाहता है। वह भी तब जब आप देश के लिए खेल रहे हो। उन्‍होंने कहा कि यह दूसरे पक्ष पर भी निर्भर करता है। दूसरा पक्ष ऐसा नहीं चाहता तो धैर्य और इसका भी समाधान निकलता। वहीं टीम इंडिया के लिए सेलेक्‍ट नहीं होने पर शमी ने कहा कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल था और ये काफी चुभता भी है। उन्‍होंने कहा कि जब आप उच्‍च स्‍तर पर खेलते हैं तो आपको अपना ध्यान बांटना पड़ता है, क्‍योंकि एक तरफ तो आप देख रहे होते हैं कि घर में क्या सब चल रहा है और दूसरी ओर देश के के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होता है। इससे आप बहुत दबाव में होते हैं।