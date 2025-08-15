15 अगस्त से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू, खरीदने से लेकर एक्टिवेशन तक जानें पूरी डिटेल्स

  1. हिन्दी समाचार
Process to activate FASTag Annual Pass: देश में 15 अगस्त 2025 यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस से FASTag Annual Pass की सुविधा शुरू हो गई है। NHAI द्वारा शुरू की गई इस एक एकमुश्त प्रीपेड योजना के तहत लोगों को पूरे साल टोल पेमेंट की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप इस नई सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका FASTag एक्टिव हो और वाहन से जुड़ा हो। आइए एनुअल पास की ख़रीदारी से लेकर कीमत और एक्टिवेशन तक पूरी प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं-

Fastag Annual Pass निजी कार/जीप/वैन को चिन्हित नेशनल हाईवे और नेशनल एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा पर एक साल या 200 यात्राओं (जो पहले पूरी हो) तक बिना प्रति यात्रा शुल्क के गुजरने की सुविधा देता है। इस पास खरीदने के लिए आपके फोन में राजमार्गयात्रा ऐप होना जरूरी है, जिसको गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। FASTag Annual Pass एक वनटाइम प्रीपेड पेमेंट स्कीम है, जिसकी वैलिडिटी एक साल की होती है। यानी एक साल तक को रीचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस पास को खरीदने या रिन्यू नीचे दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें:

1- सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी के साथ एक सक्रिय FASTag जुड़ा होना और यह गाड़ी के फ्रंट विंडशील्ड पर ठीक से चिपका हुआ होन चाहिए। आपका FASTag ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए।

2- इसके बाद आप राजमार्ग यात्रा ऐप (Rajmarg Yatra App) या NHAI/MoRTH की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

3- फिर ऐप या वेबसाइट लॉगिन करके अपने FASTag ID और वाहन की जानकारी यानी VRN दर्ज करें।

4- अब ₹3,000 का भुगतान करें। इसके लिए आपको UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, या नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे।

5- पेमेंट के दो घंटे के भीतर FASTag Annual Pass एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके कन्फर्मेशन का SMS रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा।

