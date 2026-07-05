  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Ferrari 12Cilindri Manuale : फेरारी 12सिलिंड्री मैनुअल सिर्फ 1,499 लोग ही खरीद पाएंगे ! जानिए क्या है खास

Ferrari 12Cilindri Manuale : फेरारी 12सिलिंड्री मैनुअल सिर्फ 1,499 लोग ही खरीद पाएंगे ! जानिए क्या है खास

दुनिया भर में फेमस रफतार की सवारी फेरारी ने पूरे 14 साल बाद अपनी कारों में मैनुअल ट्रांसमिशन यानी हाथ से गियर बदलने वाली तकनीक की वापसी की है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ferrari 12Cilindri Manuale : दुनिया भर में फेमस रफतार की सवारी फेरारी ने पूरे 14 साल बाद अपनी कारों में मैनुअल ट्रांसमिशन यानी हाथ से गियर बदलने वाली तकनीक की वापसी की है। कंपनी ने अपनी बेहद खास और लिमिटेड एडिशन कार ‘Ferrari 12Cilindri Manuale’ को बाजार में उतारा है। खास बात ये है कि दुनिया भर में इसके सिर्फ 1,499 यूनिट्स ही बनाए जाएंगे।

पढ़ें :- Keeway Hypevolt-R :  कीवे ने लॉन्च किया ADAS फीचर वाला हाइपवोल्ट-आर, जानें कीमत और बुकिंग्स

वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत करीब 590,000 यूरो यानी लगभग 6.42 करोड़ रुपये रखी गई है। कार की टेक्नोलॉजी होश उड़ाने वाली है। 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक सिस्टम इसमें फेरारी ने Manuale By-Wire टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। कार में 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक सिस्टम ही लगा है, लेकिन यह 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स की तरह व्यवहार करता है।

इंजन और गियरबॉक्स के बीच कोई फिजिकल क्लच या फ्लाईव्हील नहीं है। इसके बजाय, जब ड्राइवर क्लच दबाता है या गियर बदलता है, तो सेंसर्स उस इनपुट को समझकर गियर बदलते हैं।

इंजन 830 हॉर्सपावर
पावर की बात करें तो इसमें 6.5-लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड V12 इंजन दिया गया है। यह इंजन 830 हॉर्सपावर की ताकत और 678 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है।

स्पीड
यह महज 2.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ सकती है। इसकी टॉप स्पीड 340 किलोमीटर प्रति घंटा है।

पढ़ें :- भारत में 17 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Renault Kwid Facelift कार, जाने इसकी कीमत

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Ferrari 12Cilindri Manuale : फेरारी 12सिलिंड्री मैनुअल सिर्फ 1,499 लोग ही खरीद पाएंगे ! जानिए क्या है खास

Ferrari 12Cilindri Manuale : फेरारी 12सिलिंड्री मैनुअल सिर्फ 1,499 लोग ही खरीद...

Keeway Hypevolt-R :  कीवे ने लॉन्च किया ADAS फीचर वाला हाइपवोल्ट-आर, जानें कीमत और बुकिंग्स

Keeway Hypevolt-R :  कीवे ने लॉन्च किया ADAS फीचर वाला हाइपवोल्ट-आर, जानें...

भारत में 17 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Renault Kwid Facelift कार, जाने इसकी कीमत

भारत में 17 स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स के साथ लॉन्च हुई Renault Kwid...

चलती ई-रिक्शा को हैक कर बंद करने वाले 3 चीनी एप्स पर सरकार ने लगाया बैन, कई प्रैंक वीडियो हो रहे थे वायरल

चलती ई-रिक्शा को हैक कर बंद करने वाले 3 चीनी एप्स पर...

Auto Sales June 2026 :  जून 2026 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार तेज, ट्रैक्टर की बिक्री में दिखी जबरदस्त ग्रोथ

Auto Sales June 2026 :  जून 2026 में ऑटो सेक्टर की रफ्तार...

गाड़ियां ही नहीं लोगों की सेहत पर भी असर कर रहा एथेनॉल, E20 फ्यूल ने बढ़ाई मुसीबत

गाड़ियां ही नहीं लोगों की सेहत पर भी असर कर रहा एथेनॉल,...