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FIFA World CUP 2026 : अंग्रेज खिलाड़ियों की पार्टनर्स ने वर्ल्ड कप में लगाई आग, गोल, ग्लैमर और लिपलॉक…

FIFA World CUP 2026 : इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने क्रोएशिया के खिलाफ मैदान पर गोलों की आतिशबाजी की, लेकिन मैच के बाद स्टेडियम में जीत का जुनून के साथ ही एक अलग ही शो शुरू हो गया। इसके बाद कैमरों की चमक और WAGS (पत्नी और गर्लफ्रेंड्स) का ग्लैमरस अंदाज...वर्ल्ड कप की रात को फुटबॉल के साथ रोमांस का रंग भी चढ़ गया।

By santosh singh 
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FIFA World CUP 2026 : इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने क्रोएशिया के खिलाफ मैदान पर गोलों की आतिशबाजी की, लेकिन मैच के बाद स्टेडियम में जीत का जुनून के साथ ही एक अलग ही शो शुरू हो गया। इसके बाद कैमरों की चमक और WAGS (पत्नी और गर्लफ्रेंड्स) का ग्लैमरस अंदाज…वर्ल्ड कप की रात को फुटबॉल के साथ रोमांस का रंग भी चढ़ गया।

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4-2 की शानदार जीत के बाद फाइनल सीटी बजते ही खिलाड़ी अपने पार्टनर्स के करीब पहुंचे और जश्न का अंदाज बदल गया। मैदान पर जहां जीत का शोर था, वहीं स्टैंड्स में प्यार और लिपलॉक के पल कैमरों में कैद होने लगे। टेक्सास के आर्लिंगटन स्थित डलास स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचीं कई स्टार पार्टनर्स ने अपने स्टाइल और ग्लैमर से फैन्स का ध्यान खींच लिया। कुल म‍िलाकर कहें तो इन ख‍िलाड़‍ियों की पत्न‍ियों ने अपने हुस्न से स्टेड‍ियम के माहौल को ‘हॉट’ कर दिया।

इंग्लैंड और क्रोएश‍िया को भले मात दी लेकिन ख‍िलाड़‍ियों की गर्लफ्रेंड्स और पत्न‍ियों के हुस्न का हर कोई दीवाना हो गया, सोशल मीड‍िया पर भी फैन्स भी इनके फोटोज रीपोस्ट और शेयर कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं स्टार मिडफील्डर जूड बेलिंगहम और उनकी गर्लफ्रेंड ऐशलिन कास्त्रो ने मैच खत्म होते ही दोनों के बीच प्यार भरा पल देखने को मिला, जहां ऐशलिन ने अपने गोल हीरो बेलिंगहम को लिपलॉक के साथ जीत की बधाई दी। यह रोमांटिक मोमेंट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम ने मैच के बाद स्टैंड में अपनी पार्टनर एशलिन कास्त्रो पर प्यार लुटाया। बेलिंगहम ने जहां मैदान पर अपने खेल से फैन्स को दीवाना बनाया, वहीं ऐशलिन के ग्लैमरस अंदाज और कपल मोमेंट ने कैमरों का फोकस अपनी तरफ खींच लिया। इंग्लैंड की जर्सी पहने ऐशलिन बेलिंगहम के माता-पिता के साथ बैठकर टीम को चीयर कर रही थीं। वहीं दो गोल दागकर जीत के सबसे बड़े सितारे बने हैरी केन भी जश्न में पीछे नहीं रहे। पत्नी केटी गुडलैंड ने स्टैंड्स में अपने कप्तान पति को प्यार भरे अंदाज में सेलिब्रेट किया। कैमरों ने दोनों के बीच के इस खास पल को कैद कर लिया।

गोल की बौछार के बाद कप्तान हैरी केन ने बिना समय गंवाए केटी से बटोर ली शाबाशी!

ओली वॉटकिन्स की पत्नी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एली एल्डरसन ने लाल रंग की इंग्लैंड जर्सी में अपनी तस्वीरें साझा कीं। टेक्सास की भीषण गर्मी के बीच वह हाथ में ड्रिंक लिए नजर आईं। वहीं जूड बेलिंगहम की गर्लफ्रेंड एशलिन कास्त्रो भी स्टैंड्स में दिखाई दीं। उन्होंने इंग्लैंड टॉप और कैमोफ्लाज स्कर्ट पहन रखी थी और उनका ग्लैमरस लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

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गोलकीपर जॉर्डन पिकफोर्ड की पत्नी मेगन पिकफोर्ड भी चर्चा में रहीं। सफर के दौरान परेशानी के बावजूद वह पति को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचीं और मैच के बाद जीत का जश्न मनाया। मेगन पिकफोर्ड ने इस मैच से पहले एक दिलचस्प किस्सा भी साझा किया। अमेरिका पहुंचने के बाद उनका सामान एयरलाइन की लापरवाही के चलते नहीं पहुंचा था। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा था कि जरूरत पड़ी तो वह अपने सात साल के बेटे की इंग्लैंड जर्सी पहनकर मैच देखने पहुंच जाएंगी। हालांकि बाद में उन्होंने सफेद आउटफिट और डेनिम काउबॉय हैट के साथ अपना खास लुक तैयार कर लिया।

इंग्लैंड की WAGs मैच से पहले होटल और स्टेडियम के आसपास की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करती रहीं। कई तस्वीरों में वे इंग्लैंड की जर्सी, काउबॉय हैट और डिजाइनर एक्सेसरीज के साथ नजर आईं। इससे साफ दिखा कि टीम के साथ-साथ उनका समर्थन करने वाले परिवार भी इस वर्ल्ड कप को खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

दूसरी ओर इंग्लैंड के हजारों समर्थकों ने भी डलास में जबरदस्त माहौल बनाया। स्थानीय पब और फैन जोन इंग्लैंड के फैन्स से खचाखच भरे रहे। मैच शुरू होने से कई घंटे पहले ही फैन्स स्टेडियम पहुंचने लगे थे। जीत के बाद खिलाड़ियों के साथ-साथ उनकी पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगीं।

इंग्लैंड की टीम अब अगले मुकाबलों की तैयारी में जुट गई है, लेकिन क्रोएशिया के खिलाफ जीत के साथ WAGs का ग्लैमरस अंदाज भी लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। इंग्लैंड की यह जीत सिर्फ 4-2 की स्कोरलाइन नहीं थी। मैदान पर गोलों की गूंज थी, स्टैंड्स में ग्लैमर का जलवा था और कैमरों में कैद हो रहे थे प्यार के वो पल, जिन्होंने वर्ल्ड कप की शुरुआत को और भी यादगार बना दिया।. गोल, ग्लोरी और किस का जश्न… इंग्लैंड की जीत ने मैदान से बाहर भी खूब सुर्खियां बटोरीं।

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