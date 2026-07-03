  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. FIFA World Cup 2026 : स्पेन ने 16 साल बाद जीता नॉकआउट मैच , प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली

FIFA World Cup 2026 : स्पेन ने 16 साल बाद जीता नॉकआउट मैच , प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली

विश्व कप फुटबॉल 2026 में आक्रामक और कलात्मक खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्पेन और ऑस्ट्रिया के कड़े मुकाबले (Tough contest) में स्पेन ने 3-0 से ऑस्ट्रिया को पीटते हुए प्री क्वार्टर फाइनल (Pre-quarterfinal) में जगह बना ली है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

FIFA World Cup 2026 :  विश्व कप फुटबॉल 2026 में आक्रामक और कलात्मक खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। स्पेन और ऑस्ट्रिया के कड़े मुकाबले (Tough contest) में स्पेन ने 3-0 से ऑस्ट्रिया को पीटते हुए प्री क्वार्टर फाइनल (Pre-quarterfinal) में जगह बना ली है। स्पेन के खिलाफ इस वर्ल्ड कप में अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है।

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : क्रोएशिया पर जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जानें क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? आंसुओं के साथ इन्हें किया याद

स्पेन के तरफ से मिकेल ओयार्ज़ाबल हीरो बन कर उभरे। उनके दो गोल की मदद से खिताब के प्रबल दावेदार स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर 2010 में चैंपियन बनने के बाद पहली बार विश्व कप फुटबॉल के नॉकआउट राउंड में कोई मैच जीता।

खिलाड़ी ओयार्ज़ाबल ने 36वें और 89वें मिनट में गोल किए। इस बीच पेड्रो पोरो ने 66वें मिनट में गोल किया, जिससे स्पेन मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक का अपना सबसे आक्रामक और प्रभावशाली प्रदर्शन करने में सफल रहा। उसने बॅाल पर पूरा नियंत्रण बनाए रखा और अपने आक्रामक और कलात्मक खेल का अच्छा नमूना पेश किया।

खास बात ये है कि स्पेन के खिलाफ मौजूदा विश्व कप में अभी तक एक भी गोल नहीं हुआ है। ऑस्ट्रिया की टीम (Austria team) गोल पर एक भी शॉट नहीं लगा पाई। इस तरह से स्पेन के गोलकीपर उनाई साइमन लगातार चौथे मैच में क्लीन शीट (मैच में कोई गोल नहीं खाना) हासिल करने में सफल रहे।

स्पेन के खिलाड़ी ओयार्ज़ाबल (Spanish player Oyarzabal) ने मैच के बाद कहा,”मुझे खुशी है कि मैंने टीम को अगले दौर में पहुंचाने में मदद की। अब थोड़ा आराम करके अगले मैच के लिए तैयार होना है। यह मुश्किल मैच था। हम जानते थे कि एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलना कठिन होगा, लेकिन हमारा दिन बहुत अच्छा रहा और हमने अच्छा मैच खेल दिखाया।”

पढ़ें :- FIFA World Cup 2026 : कनाडा 40 साल में पहली बार अंतिम 16 में पहुंची , रचा इतिहास

स्पेन का अगला मुकाबला सोमवार को डलास में पुर्तगाल से होगा ।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

FIFA World Cup 2026 : स्पेन ने 16 साल बाद जीता नॉकआउट मैच , प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली

FIFA World Cup 2026 : स्पेन ने 16 साल बाद जीता नॉकआउट...

FIFA World Cup 2026 : क्रोएशिया पर जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जानें क्यों पहनी 21 नंबर की जर्सी? आंसुओं के साथ इन्हें किया याद

FIFA World Cup 2026 : क्रोएशिया पर जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो...

वैभव सूर्यवंशी को मौका अब नहीं तो कब? ज्यादा देरी आत्मविश्वास और फॉर्म पर डाल सकती है असर

वैभव सूर्यवंशी को मौका अब नहीं तो कब? ज्यादा देरी आत्मविश्वास और...

LA 2028 Olympics : शाहरुख खान के क्रिकेट स्टेडियम में पंडितों से करवाई गई पूजा, इसी मैदान पर खेले जाएंगे ओलंपिक मैच

LA 2028 Olympics : शाहरुख खान के क्रिकेट स्टेडियम में पंडितों से...

IND vs SL Test Series schedule: टीम इंडिया अगले महीने करेगी श्रीलंका का दौरा, दो देशों के बीच खेली जाएगी टेस्ट सीरीज, देखें- शेड्यूल

IND vs SL Test Series schedule: टीम इंडिया अगले महीने करेगी श्रीलंका...

शाहरुख खान के नाइट राइडर्स ग्रुप ने रचा इतिहास, अपना इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने वाला पहला ग्लोबल क्रिकेट ब्रांड बना

शाहरुख खान के नाइट राइडर्स ग्रुप ने रचा इतिहास, अपना इंटरनेशनल स्टेडियम...