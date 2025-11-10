धनुष अभिनीत फिल्म से डेब्यू करने वाले एक्टर 44 साल की उम्र में निधन, इंडस्ट्री में शोक की लहर

  1. हिन्दी समाचार
संतोष सिंह 
मुंबई। धनुष अभिनीत फिल्म थुल्लुवधो इलमई में अपने अभिनय के लिए मशहूर अभिनेता अभिनय किंगर का सोमवार, 10 नवंबर को 44 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह पिछले कुछ वर्षों से लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। अभिनय किंगर ने कथित तौर पर लगभग 15 फ़िल्में कीं और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फ़िल्म उद्योगों में काम किया। उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया और विद्युत जवमाल और एआर मुरुगादॉस की 2012 की तमिल फ़िल्म थुप्पक्की के लिए डबिंग भी की।

फेमस तमिल अभिनेता अभिनय किंगर ने अब इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले अभिनय ने 44 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। साल 2002 की फिल्म ‘थुल्लुवधो इलमई’ में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी और इससे ही उन्हें असल पहचान मिली थी। सोमवार, 10 नवंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। वो बीते कई साल से गंभीर बीमार से जूझ रहे थे। लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और हाल के वर्षों में उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। बीमारी के चलते एक्टर को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ा रहा था। उन्होंने अपने इलाज के लिए आर्थिक सहायता की सार्वजनिक अपील भी की थी।

इस वक्त उनका पार्थिव शरीर चेन्नई स्थित उनके घर पर रखा गया है। नदिगर संगम के प्रतिनिधियों को उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि उनके करीबी परिजन इस वक्त मौजूद नहीं हैं। कुछ समय पहले अभिनय किंगर ने एक वीडियो संदेश में बताया था कि उनकी हालत गंभीर है। उन्होंने कहा था, ‘मुझे नहीं पता कि मैं ज्यादा समय तक जीवित रह पाऊंगा या नहीं। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास केवल डेढ़ साल का समय है।’ बता दें, अभिनय लिवर की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिससे उनका वजन काफी ज्यादा कम हो गया था और उनका शरीर सूख गया था।

लोगों से की थी मदद की अपील

जैसे-जैसे उनके इलाज का खर्च बढ़ता गया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और जनता से मदद की अपील की। कॉमेडियन केपीवाई बाला ने उनकी सहायता के लिए एक लाख रुपये का योगदान दिया, जबकि अभिनेता धनुष ने reportedly पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद की। कुछ हफ्ते पहले ही अभिनय आखिरी बार चेन्नई में एक फिल्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दिए थे। उनके निधन से तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने एक प्रतिभाशाली और संघर्षशील कलाकार को खो दिया है। ‘थुल्लुवधो इलमई’ में उनका अभिनय आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है और उनकी जिद, जुनून और मेहनत हमेशा याद रखी जाएगी।

