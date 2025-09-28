इंडियन फिल्म्स अकादमी के छात्रों से फ़िल्म निर्माता व अभिनेता राहुल मित्रा ने किया संवाद, अर्जुन रामपाल ने वीडियो कॉल से दिए अभिनय के टिप्स 

लखनऊ। भारतीय फिल्म उद्योग के मशहूर फ़िल्म निर्माता व अभिनेता राहुल मित्रा लखनऊ के गोमतीनगर में स्थित इंडियन फिल्म्स अकादमी पहुंचे। यहां के छात्र-छात्राओं से विशेष संवाद किया। अकादमी के संस्थापक दिनेश कुमार सहगल (पूर्व उपनिदेशक, फिल्म बंधु, उत्तर प्रदेश सरकार ) व योगेश मिश्रा (फिल्म निर्देशक एवं अभिनय गुरु) ने पुष्पगुच्छ भेंट कर राहुल मित्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया।

लगभग तीन घंटे तक चले इस विशेष सत्र में राहुल मित्रा ने छात्रों को फिल्म उद्योग के अनुभव साझा किए। अभिनय एवं फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया और छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दिया। वे अकादमी के वातावरण और विद्यार्थियों के उत्साह से अत्यंत प्रभावित हुए।

राहुल मित्रा ने यह भी घोषणा की कि वे अपने आगामी प्रोजेक्ट्स में अकादमी के योग्य छात्रों को अवसर प्रदान करेंगे। इस आश्वासन से छात्रों का मनोबल कई गुना बढ़ गया। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल बन गया। राहुल मित्रा ने यहां के संस्थापकों दिनेश कुमार सहगल व योगेश मिश्रा को एक पौधा उपहार के रूप में देते हुए कहा कि भविष्य में जैसे जैसे ये पौधा बड़ा हो वैसे ही यहां के छात्रों का करियर अभिनय की दुनिया में बढ़ता रहे।

इस मौके पर एडिशनल एसपी लखनऊ,राहुल श्रीवास्तव व पर्दाफाश के संपादक मुनेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने भी छात्रों से अपने जीवन अनुभव साझा किए और उन्हें कड़ी मेहनत व अनुशासन की राह अपनाने की सीख दी। सबसे यादगार क्षण तब आया जब राहुल मित्रा ने छात्रों को सरप्राइज़ देते हुए बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल से सीधा वीडियो कॉल कराया। अर्जुन रामपाल से हुई इस बातचीत ने छात्रों के भीतर उत्साह और आत्मविश्वास की नई ऊर्जा भर दी। अर्जुन रामपाल ने छात्रों को ये विश्वास दिलाया कि जब भी वो लखनऊ आयेंगे तो इंडियन फिल्म्स अकेडमी ज़रूर आकर छात्रों को अभिनय की बारीकियां सिखायेंगे।

राहुल मित्रा का परिचय

राहुल मित्रा एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, अभिनेता और ब्रांडिंग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई चर्चित फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें प्रमुख हैं –

•साहेब, बीवी और गैंगस्टर

•साहेब, बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स

•बुलेट राजा

•रिवॉल्वर रानी

•सरकार 3

•साहेब, बीवी और गैंगस्टर 3

•कैबरे

•तोरबाज़

उनकी फिल्मों की सबसे बड़ी विशेषता है जमीनी कहानियाँ और दिल को छू लेने वाले किरदार।

अकादमी का दृष्टिकोण

इंडियन फिल्म्स अकादमी का उद्देश्य है युवाओं को कैमरा अभिनय, फिल्म निर्माण और फिल्म उद्योग की वास्तविकताओं से जोड़ना, ताकि उत्तर प्रदेश एवं देशभर से आने वाले छात्र यहां से प्रशिक्षित होकर फिल्म जगत में पहचान बना सकें।