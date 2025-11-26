जानें क्यों नेहा सिंह राठौर को तलाश रही यूपी पुलिस , नोटिस का भी नहीं दे रहीं जवाब

  1. हिन्दी समाचार
‘यूपी में  का बा’ गाने से मशहूर हुई सिंगर नेहा सिंह  राठौर की इन दिनो मुश्किलें बढ़ गयी है।  एक बार फिर नेहा पुलिस की रडार पर आ गयी हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर सोशल मीडिया में की गई कथित भड़काऊ पोस्ट के मामले में वाराणसी और लखनऊ पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। वाराणसी के लंका थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज है।  इसके अलावा लखनऊ के हजरतगंज थाने में भी एक अलग मामला दर्ज किया गया है।  दोनों जगह पुलिस ने नेहा को कई बार नोटिस भेजे, लेकिन अभी तक वह जांच में शामिल नहीं हुई हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

सोमवार को वाराणसी पुलिस नेहा के सुशांत गोल्फ सिटी स्थित फ्लैट पर पहुंची।  घर बंद मिला तो दरवाजे पर जांच में शामिल होने का नोटिस चिपका दिया गया।  वाराणसी पुलिस का कहना है कि नेहा अभी तक अपना बयान दर्ज कराने नहीं आई हैं। वहीं  दूसरी तरफ हजरतगंज पुलिस ने भी नेहा सिंह राठौर  को दो बार नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वह पेश नहीं हुईं। इसी बीच उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है, मगर कोर्ट में अपना पक्ष रखने और बयान दर्ज कराने भी नहीं पहुंचीं।

नेहा के ठिकानों पर दबिश जारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों शहरों की टीमें उनके ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और जल्द ही उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी।  नेहा सिंह राठौर अक्सर अपने गानों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सामाजिक-सियासी मुद्दों पर बेबाक राय रखती रही हैं, जिसके कारण पहले भी कई बार विवादों में घिरी हैं।  इस बार का मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती।  बता दें  की नेहा सिंह का अब तक कोई ओफिशियली बयान सामने  नहीं आया है।

 

