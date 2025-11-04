  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR , अब इस मामले में हुआ एक्शन

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR , अब इस मामले में हुआ एक्शन

मोकामा विधानसभा सीट (Mokama Assembly Seat) पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह (JDU candidate Anant Singh) के जेल जाने के बाद उनके प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh)  और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Bihar Deputy CM Samrat Chaudhary) नई मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर (FIR) दर्ज कराया है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

पटना। मोकामा विधानसभा सीट (Mokama Assembly Seat) पर जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह (JDU candidate Anant Singh) के जेल जाने के बाद उनके प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh)  और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी (Bihar Deputy CM Samrat Chaudhary) नई मुश्किलों में घिर गए हैं। उनके खिलाफ जिला प्रशासन ने एफआईआर (FIR) दर्ज कराया है।

पढ़ें :- सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

एनडीए के दोनों नेताओं पर आचार संहिता के उल्लंघन (Code of Conduct Violations) का आरोप लगा है। बता दें कि मोकामा में आज दोनों नेताओं ने रोड शो किया था। आरोप है कि उनके रोड शो में परमिशन से अधिक गाड़ियां शामिल थीं। इसी को लेकर कार्रवाई की गई है।

इसकी पुष्टि  पटना SSP कार्तिकेय शर्मा (Patna SSP Kartikeya Sharma) ने की है। SSP के मुताबिक, चुनाव प्रचार के आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। बगैर अनुमति वाली गाड़ियों को भी जब्त किया गया है।

दरअसल, दुलारचंद यादव हत्याकांड में मोकामा से JDU कैंडिडेट अनंत सिंह बेऊर जेल में हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह (Union Minister Lallan Singh) ने सोमवार को उनके प्रचार की कमान संभाली है। उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद थे।

दोनों प्रमुख नेता ओपन जिप्सी में सवार होकर पंडारक से मोकामा तक 30KM लंबा रोड शो किया। रोड शो के दौरान सिर्फ 10 गाड़ियों के इस्तेमाल की परमिशन थी, लेकिन दोनों के काफिले में 48 गाड़ियां शामिल हुईं। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

पढ़ें :- तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज प्रताप यादव

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई और कमाई की करते हैं बात : मीसा भारती

पीएम मोदी मंच से कट्टे की बात, जबकि तेजस्वी नौकरी, सिंचाई, पढ़ाई,...

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में वोटिंग का समय एक घंटे घटाया

Bihar Assembly Election 2025 : चुनाव आयोग ने 6 विस क्षेत्रों में...

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की होगी करारी हार

सांसद रवि किशन ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा विधानसभा...

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ FIR , अब इस मामले में हुआ एक्शन

अनंत सिंह का चुनाव प्रचार करने पहुंचे ललन सिंह-सम्राट चौधरी के खिलाफ...

तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज प्रताप यादव

तेजस्वी अभी बच्चे हैं, चुनाव बाद हम उनको पकड़वाएंगे झुनझुना : तेज...

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी

सात नवंबर को दो दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुचेंगे वाराणसी