Video-टीवी के पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ के सेट पर लगी भीषण आग, जलकर खाक हुआ स्टूडियो

मुंबई: टीवी के पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ (Anupama) के सेट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ है। सेट पर अचानक से भीषण आग लग गई और चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया, जिस वजह से हर तरफ अफरातफरी मच गई। हालांकि, मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। राहत की बात ये भी है कि इस हादसे में किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है।

जानकारी के मुताबिक, मुंबई के फिल्मसिटी (Film City, Mumbai) में स्थित ‘अनुपमा’ (Anupama) के सेट पर आज सुबह 7 बजे से शूटिंग शुरू होने वाली थी, लेकिन शूटिंग शुरू होने से पहले ही सुबह करीब 6 बजे वहां भीषण आग लग गई। सेट पर सिक्योरिटी और कुछ क्रू मेंबर के अलावा कोई आर्टिस्ट या स्टाफ मौजूद नहीं था। इसलिए भीषण आग लगने के बाजवूद भी किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन कूलिंग का काम जारी है। इस आग में पूरा स्टूडियो जलकर खाक हो गया है।

VIDEO | Mumbai: Fire breaks out on the set of TV show ‘Anupamaa’ at Film City, Goregaon. Further details awaited.

बताया जा रहा है कि आग की वजह से सेट को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। आग लगने से ‘अनुपमा’ (Anupama) का सेट जलकर तहस-नहस हो गया है। लाखों का सामान आग की लपटों में बुरी तरह जलकर राख हो गया है। हालांकि, आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई है। सेट से कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें देखे सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। आग की ऊंची-ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर हर कोई चिंतित नजर आ रहा है।

AICWA ने की जांच की मांग अनुपमा (Anupama) के सेट पर आग लगने के मामले को लेकर ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी X पर पोस्ट करके आग के कारणों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। AICWA ने अपनी पोस्ट में लापरवाही की निंदा की है। साथ ही प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन हाउस और ब्रॉडकास्टर्स से सख्त जवाबदेही की मांग की है।

Massive Fire Breaks Out on the Set of ‘Anupamaa’ in Mumbai’s Film City – AICWA Demands High-Level Investigation and Accountability

Mumbai, 23rd June 2025 – A major fire broke out early this morning at 5:00 AM on the set of the popular television serial Anupamaa in Film City,… pic.twitter.com/KjxXGyM9mn

— All Indian Cine Workers Association (@AICWAOfficial) June 23, 2025