रेस्टोरेंट में लगी आग में तीसरी मंजिल पर फंसे पालतू कुत्ते का फायर कर्मी ने रेस्क्यू कर बचाई, कई लोगों की भी बचाई जान

मुरादाबाद :- मुरादाबाद के कटघर इलाके में देर रात एक परी नाम के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग के दौरान अंदर फसे लोगो को रेस्क्यू करते हुए वीडियो सामने आए है. यह वीडियो तीसरी मंजिल पर फसे एक पालतू कुत्ते को फायर टेंडर द्वारा बचाने का है. दरअसल देर रात रामपुर रॉड स्थित परी रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग अलग जाने से हड़कम्प मच गया था. उस समय वहाँ पर एक दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे. जिन्हें फायर बिग्रेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू करते हुए बाहर निकाला. इस घटना में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. जबकि इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गयी है.

कटघर थाना इलाके के रामपुर रोड प्रेम वंडरलैंड के सामने बने परी होटल एंड रेस्टोरेंट से अचानक आग की लपटे उठने लगी कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. लोगों ने आग को बुझाने का काफी प्रयास किया लेकिन आग इतनी भयंकर थी की मौके पर पर अफरा तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कटघर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची. घंटो की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. होटल में लगी आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर बुलाई गई. फायर ब्रिगेड और कटघर पुलिस ने होटल में फंसे बच्चे और लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला. घटना में 5 बच्चे, 2 महिलाएं और 1 पुरूष घायल हो गए. जिसमें एक वृद्धा माया देवी की दम घुटने से मौत हो गई. वही होटल की तीसरी मंजिल पर पालतू कुत्ता भी इधर उधर भाग कर अपनी जान बचाने का प्रयास कर रहा था. तीसरी मंजिल पर लोगों की तलाश में पहुचे फायर कर्मचारी उस पालतू कुत्ते को देखा किसी तरह से उसकी आंखो पर कपड़ा डालकर उसको शांत किया और उसको गोद में उठाकर नीचे ले आया. मौके पर मौजूद एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने कंधे पर हाथ मार कर शवासी दी. एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने पहुंचकर जायजा लिया घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया, 4 मंज़िला इमारत में नीचे होटल ओर रेस्टोरेंट है. जबकि ऊपरी तल पर होटल स्वामी का परिवार रहता है. फायर ब्रिगेड की पूरे मामले की जांच कर रही है.

सुशील कुमार सिंह

मुरादाबाद