पांच भारतीयों को किडनैप करके ले गए आतंकी, इस्लामिक देश में जिहादियों का आतंक चरम पर

Terrorists kidnap 5 Indians in Mali: पश्चिमी अफ्रीकी देश माली में अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे जिहादी संगठनों का आतंक चरमसीमा पर पहंच गया है। देश में दिनदहाड़े बंदूकधारियों ने पांच भारतीय नागरिकों का अपहरण कर लिया है, जोकि इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाली एक कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी और एक सुरक्षा सूत्र ने शुक्रवार को अपहरण के बारे में जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक किसी भी संगठन ने इस अपहरण की जिम्मेदारी नहीं ली है।

दरअसल, पश्चिमी अफ्रीकी देश माली बढ़ती अशांति और जिहादी हिंसा से जूझ रहा है। वर्तमान में सैन्य शासन वाले माली में अल-क़ायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आपराधिक समूहों और जिहादियों पर बढ़ते अशांति के आरोप लगाए जा रहे हैं। आतंकी संगठनों के डर की वजह से बाकी कर्मचारियों को माली की राजधानी बामाको में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा सूत्र ने नाम न छापने की शर्त पर एएफपी को बताया कि गुरुवार को पश्चिमी माली के कोबरी के पास बंदूकधारियों ने इन मज़दूरों का अपहरण कर लिया। उन्होंने बताया कि ये मज़दूर एक ऐसी कंपनी में काम करते थे जो विद्युतीकरण परियोजनाओं पर काम कर रही है।

कंपनी के एक प्रतिनिधि ने एएफपी को बताया, “हम पाँच भारतीय नागरिकों के अपहरण की पुष्टि करते हैं।” उन्होंने आगे कहा, “कंपनी में काम करने वाले अन्य भारतीयों को राजधानी बमाको पहुंचा दिया गया है।” अल-क़ायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े आपराधिक समूहों और जिहादियों के कारण बढ़ती असुरक्षा स्थिति ने इस गरीब देश में आर्थिक संकट को और बढ़ा दिया है, जहां अल-कायदा से जुड़े ग्रुप फॉर द सपोर्ट ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स (जेएनआईएम) ने दमघोंटू ईंधन नाकाबंदी लगा दी है, क्योंकि माली में आतंकियों की इन हरकतों की वजह से विदेशी कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है।