 Flipkart Deals :  स्मार्ट टीवी खरीदना हुआ आसान ,  Flipkart पर तगड़ी डील

Flipkart Deals : आज के आधुनिक युग में हर घर में स्मार्ट टीवी की मांग बढ़ रही है।स्मार्ट टीवी की लोकप्रियता दिनों दिन तेजी से बढ़ती जा रही है। खासकर बड़ी स्क्रीन वाले 4K मॉडल की। लोग अपने बजट में स्मार्ट टीवी तलाश रहे है। यूजर्स चाहते हैं कि कम कीमत में उन्हें शानदार विजुअल क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स मिलें। ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट पर अक्सर ऐसे ऑफर आते हैं, जिनमें 65-इंच के बड़े टीवी बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हो जाते हैं।

एसर अल्ट्रा सीरीज़ –

Acer का Ultra सीरीज टीवी 65-इंच स्क्रीन के साथ आता है। इसकी कीमत 38,999 रुपये रखी गई है। बैंक ऑफर जोड़ने पर लगभग 2,000 रुपये की अतिरिक्त बचत हो सकती है।

रियलमी टेक लाइफ –

Realme TechLife का 65-इंच 4K टीवी 38,499 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2,675 रुपये का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिससे यह और भी सस्ता पड़ता है।

एसरप्योर नाइट्रो –

Acerpure Nitro सीरीज का 65-इंच वेरिएंट 37,999 रुपये में उपलब्ध है. इस पर 2,650 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यह उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो Acer ब्रांड पर भरोसा करते हैं।

हिसेंस E6N –

Hisense E6N की असली कीमत 43,999 रुपये है, लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह 9,000 रुपये की भारी छूट के साथ 34,874 रुपये में मिल रहा है। यह इस लिस्ट का सबसे किफायती डील साबित होता है.

आईफाल्कन

iFFALCON का 65-इंच टीवी 39,999 रुपये में लिस्ट है। इस पर 2,750 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है. यह उन लोगों के लिए सही है जो TCL ग्रुप के भरोसेमंद ब्रांड को चुनना चाहते हैं.

खरीदने से पहले ध्यान रखें

टीवी खरीदने से पहले अपने शहर में ब्रांड की आफ्टर-सेल सर्विस जरूर जांच लें। अच्छी सर्विस से भविष्य में रिपेयर और सपोर्ट की परेशानी नहीं होगी।