Bigg Boss 19: बिग बॉस में पहली बार ऑडियंस के हाथ में फैसला, कौन होगा घर में IN और OUT?

सलमान खान का शो बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।इसे लेकर आय दिन तरह तरह के अपडेट आते हैं। अभी जल्दी ही आया था की इस बार मेकर्स आडियन्स का परसेपशन बदलेंगे। वैसे भी इस बार का गेम काफी हटकर होने वाला है। सिर्फ घर की थीम ही नहीं बल्कि गेम भी बदलने वाला है। इस बात का ऐलान खुद होस्ट सलमान खान ने कर दिया है। मेकर्स ने बिग बॉस 19 का नया प्रोमो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि घर के अंदर जो भी सेलेब्स जाना चाहते हैं उनकी एंट्री करानी है या नहीं इसका फैसला ऑडियंस के हाथ में होगा। इसी के साथ मेकर्स ने पहले दो सेलेब्स के चेहरे और नाम भी रिवील कर दिए हैं।

नए प्रोमो में दो नाम अनाउंस

बिग बॉस 19 के मेकर्स ने कलर्स के इंस्टाग्राम हैंडल पर नया प्रोमो जारी किया है। इस प्रोमो में सलमान खान कहते हैं, ‘इस बार बिग बॉस के घर का गेम बदलने वाला है। इस बार बिग बॉस के घर में जाने वाले कंटेस्टेंट्स में से एक कंटेस्टेंट को आप चुनेंगे। जियो हॉटस्टार पर आइए, वोट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन बनेगा गे

जियो हॉटस्टार पर शुरू हुई वोटिंग

इस प्रोमो के साथ मेकर्स ने दो सेलेब्स के नाम भी ऑफिशियल रिवील कर दिए गए हैं। पहला नाम यूट्यूबर मृदुल तिवारी का है, जिनके 19 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि दूसरा नाम शहनाज गिल के भाई शहबाज गिल का है। दोनों के लिए वोटिंग लाइन भी शुरू कर दी गई है।