भाजपा राज में विदेश नीति पहली बार विदेशी तय कर रहे हैं, हमारी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की नीति को केंद्र ने पराये हाथों में सौंपा : अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमारी विदेश नीति (Foreign Policy) पहली बार विदेशी तय कर रहे हैं।

नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने रविवार को केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हमारी विदेश नीति (Foreign Policy) पहली बार विदेशी तय कर रहे हैं। अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) ने कहा कि भाजपा ने हमारी परंपरागत ‘गुट निरपेक्षता’ की विदेश नीति (Foreign Policy)  की जगह ‘गुट सापेक्षता’ की विदेशी नीति अपनाकर संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की नीति को पराये हाथों में सौंप दिया है।

