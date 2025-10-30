  1. हिन्दी समाचार
  Winter Adventure Activities : सर्दियों में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए भारत में इन स्थानों की करें सैर , ठंडी हवा और रोमांच ताजापन लाएगा

सर्दियों के मौसम में घूमना फिरना और प्रकृति के रोमांचक दृश्यों देखने का अनुभव अद्भुत होता है। इंड के मौसम में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए और सफेद बर्फ लिए भारत के कुछ हिल स्टेशन दुनियाभर में फेमस है।

By अनूप कुमार 
इन जगहों की सैर करने और  एडवेंचर एक्टिविटी में  लेने से जिंदगी में ताजापन आ जाता है।

ऋषिकेश
ऋषिकेश में व्हाइट-वाटर राफ्टिंग या बीर-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के अपने-अपने प्रशंसक हैं, वहीं सर्दियों के बर्फ से ढके नज़ारे और पहाड़ों की ठंडी हवा रोमांच की एक बिल्कुल नई दुनिया खोलती है।

स्कीइंग राजधानी गुलमर्ग
गुलमर्ग को भरत की स्कीइंग राजधानी कहा जाता है। अपनी चमकदार ढलानों, पाउडर बर्फ और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक गुलमर्ग सर्दियों में एडवेंचर एक्टिविटी के लिए खास महत्व रखता है। दुनिया भर से स्कीयर और स्नोबोर्डर दिसंबर से मार्च के बीच पीर पंजाल पर्वतमाला पर अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए यहाँ आते हैं। शुरुआती लोगों के लिए, स्की स्कूल पेशेवर मार्गदर्शन वाले स्की/स्नोबोर्डिंग पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जबकि विशेषज्ञ अतिरिक्त रोमांच के लिए हेली-स्कीइंग का प्रयास कर सकते हैं।

मनाली
मनाली साल भर पर्यटकों का पसंदीदा स्थान हो सकता है, लेकिन सर्दियों में इसका एक अलग ही आकर्षण देखने को मिलता है। जैसे ही शहर और आसपास की चोटियां बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं, यहाँ का नज़ारा सर्दियों के लिए एक अद्भुत जगह में बदल जाता है। सोलंग घाटी मात्र 13 किमी दूर, यह जगह बर्फ के एक खेल के मैदान में तब्दील हो जाती है जहाँ चमकदार सफेद पृष्ठभूमि में स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, ट्यूब राइड और पैराग्लाइडिंग का आनंद लिया जा सकता है।

