Elvish Yadav से दुश्मनी भूल Prince Narula ने फायरिंग मामले में दिया साथ, बोले- ‘मां बाप वहां…’

बिगबॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव के घर पर 17 अगस्त 2025 को गोली चली। इसके बाद एक बार एल्विश यादव चर्चाओं में आ गए। गोली चलने के टाइम एल्विश उ स वक़्त घर पर नहीं थे लेकिन उन्हे माँ – बाप को ये परेशानी सहनी पड़ी। भाऊ गैंग ने एल्विश यादव के घर पर दो दर्जन से ज्यादा गोलियां दागी थीं। इस पर 18 अगस्त को एल्विश यादव ने अपना पहला बयान दिया। अब उनके साथ अनबन के चलते सुर्खियों में रहने वाले मशहूर एक्टर प्रिंस नरूला ने भी इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है।

प्रिंस नरूला ने किया रिएक्ट

प्रिंस नरूला ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर एल्विश यादव के घर पर की हुई फायरिंग की निंदा की है। ऐसा लगता है कि पुराने बैर को भूलकर इस दुख में वो सभी झगड़े भुलाकर वो एल्विश के साथ खड़े हैं। प्रिंस ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक नोट शेयर किया है। प्रिंस ने भाऊ गैंग की इस हरकत पर दुख जताया है। प्रिंस नरूला को न सिर्फ एल्विश यादव के पेरेंट्स की चिंता हो रही है, बल्कि वो एल्विश यादव के पैसे कमाने के तरीके को भी सही ठहराते हुए नजर आए हैं।

प्रिंस को हुई एल्विश के पेरेंट्स की चिंता

प्रिंस नरूला ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा, ‘किसी के घर गोली चलाना ठीक बात नहीं। किसी के मां-बाप वहां रहते हैं। किसी को भी लग सकती है और इसमें उनकी क्या गलती है? अगर आर्टिस्ट कमा रहा है, तो वो मेहनत के बाद ही है। बुरा लगा न्यूज देखकर।’ इस पोस्ट में प्रिंस ने उस मामले पर भी बात की है, जिससे नाराज होकर गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया और भाऊ भाऊ रिटोलिया ने एल्विश के घर पर हमला करवाया था। आपको बता दें, भाऊ गैंग को एल्विश यादव के सट्टे ऐप का प्रमोशन करने से तकलीफ है।

भाऊ गैंग के निशाने पर यूट्यूबर

भाऊ गैंग का कहना है कि इस तरह के ऐप का प्रमोशन करने से कई लोगों का नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने इस फायरिंग से एल्विश यादव को चेतावनी दी है। साथ ही उन लोगों को भी धमकाया है, जो इस तरह के काम कर रहे हैं। अब इस मामले में प्रिंस नरूला खुलकर एल्विश यादव के सपोर्ट में खड़े दिखाई दिए हैं। दोनों का भाईचारा दुश्मनी के बाद भी बरकरार है।