पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने फिल्म अभिनेत्री उर्मिला को माना पत्नी, बोलीं- ये है मिशन सिंदूर की जीत

सहारनपुर। भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Former BJP MLA Suresh Rathore) और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर (Film actress Urmila Sanawar) के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर रविवार को विराम लग गया। पूर्व विधायक ने उर्मिला को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। वहीं, उर्मिला ने इस पल को अपने मिशन सिंदूर की जीत (Victory of Mission Sindoor) बताया। जीपीओ रोड स्थित एक होटल में ज्वालापुर के पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Former MLA Suresh Rathore) और फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर (Film actress Urmila Sanawar) ने पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि आपसी मतभेद को लेकर कुछ विवाद हो गया था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है।

अभिनेत्री ने कहा कि अपना हक पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। आज उन्हें उनके पति सुरेश राठौर (Suresh Rathore) मिल गए हैं, इसको लेकर काफी उत्साहित हूं। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों के बीच कुछ लोगों ने साजिश कर जो गलतफहमियां बनाई हुई थीं, वह अब खत्म हो चुकी हैं। वह अपने एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रही हैं। पूर्व विधायक सुरेश राठौर (Former BJP MLA Suresh Rathore) ने कहा कि राजनीतिक, सामाजिक और वैवाहिक जीवन में धूमिल छवि को संवारने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उर्मिला को सार्वजनिक रूप से पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया है। उनकी पहली पत्नी और परिजनों ने भी स्थिति को समझा है। उन्होंने माना कि वह उर्मिला के सच्चे प्यार के आगे झुक गए हैं। बता दें, कि पूर्व विधायक और अभिनेत्री के बीच पिछले काफी समय से विवाद था। यहां तक कि थाने में तहरीर भी दे दी गई थी। सोशल मीडिया पर भी कई बार मामला उछला था। मगर इस विवाद का अब पटाक्षेप होता दिख रहा है।