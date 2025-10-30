  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3.  Former captain Mohammad Azharuddin : पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजनीति की पिच पर जड़ा सिक्सर , कांग्रेस सरकार में बनने जा रहे हैं मंत्री

 Former captain Mohammad Azharuddin : पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजनीति की पिच पर जड़ा सिक्सर , कांग्रेस सरकार में बनने जा रहे हैं मंत्री

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन का तेलंगाना सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

VIDEO-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग,पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

VIDEO-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के हेलीकॉप्टर की खेत में...

भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड ने रचा इतिहास

भारत के खिलाफ विश्व कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज फोबे लिचफील्ड...

Bihar Election 2025 : मोकामा में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता की हत्या, जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों पर लगा आरोप

Bihar Election 2025 : मोकामा में प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता की हत्या,...

दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते है ताली-चिराग पासवान

दूसरे राज्यों में बिहारियों के साथ होता है दुर्व्यवहार तो कांग्रेसी बजाते...

Mumbai Hostage Case: 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला रोहित आर्य एनकाउंटर में ढेर, आरोपी की इलाज के दौरान मौत

Mumbai Hostage Case: 17 बच्चे सहित 19 लोगों को बंधक बनाने वाला...

UIDAI Updates : 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये तीन नियम, अब घर बैठे ही होगा अपडेट

UIDAI Updates : 1 नवंबर से बदल जाएंगे आधार से जुड़े ये...