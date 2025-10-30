 Former captain Mohammad Azharuddin : पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने राजनीति की पिच पर जड़ा सिक्सर , कांग्रेस सरकार में बनने जा रहे हैं मंत्री

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और कांग्रेस नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन का तेलंगाना सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को राजभवन में मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ के साथ ही वो तेलंगाना की कांग्रेस सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री बन जाएंगे। उनके शामिल होने के बाद रेवंत रेड्डी के कैबिनेट में कुल 16 मंत्री हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अजहरुद्दीन के कैबिनेट में एंट्री से 11 नवंबर को जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को फायदा मिलेगा।

जुबली हिल्स में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं अजहर

इस सीट पर करीब 3.9 लाख वोटर हैं, जिनमें से 30% (लगभग 1.2 लाख) मुस्लिम मतदाता हैं। यानी, जिसे मिला मुस्लिम वोट, उसका बल्ला सीधा मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर झूल जाता है! कांग्रेस ने यही गणित समझते हुए अजहर को कैबिनेट में जगह देने का फैसला किया है। हालांकि, अजहर को मंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर MLC या MLA बनना होगा।

अजहरुद्दीन ने साल 2009 में राजनीति में कदम रखा था। कांग्रेस ने उन्हें युपी के मुरादाबाद सीट से लोकसभा चुनाव में टिकट दिया था। वह पार्टी के उम्मीदों पर खरे उतरे और चुनाव जीता। लेकिन इसके बाद 2014 और 2023 के चुनाव में उन्हें हार मिली थी। 2014 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें राजस्थान की टोंक-सवाई माधोपुर सीट से टिकट दिया, जहां उन्हें हार मिली।