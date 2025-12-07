भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल की कप्तानी को लेकर पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने कही बड़ी बात

नई दिल्ली। साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Former fast bowler Dale Steyn) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में बल्लेबाज केएल राहुल (batsman KL Rahul) की लीडरशिप की तारीफ की है। केएल राहुल की लीडरशिप में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका (South Africa) के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में दो-एक से जीत हासिल की है। मेजबान टीम ने रांची में पहला मैच 17 रन से जीता, इसके बाद तीसरे और आखिरी ODI में नौ विकेट से शानदार जीत हासिल की।

क्रिकेट लाइव (cricket live) बात करते हुए पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Former fast bowler Dale Steyn) ने कप्तानी करते समय केएल राहुल के शांत स्वभाव के बारे में बताया। स्टेन ने कहा कि राहुल ने रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से सलाह ली और भारतीय खिलाड़ियों (Indian players) को मोटिवेट करने के लिए विराट कोहली से मदद ली। इस सीरीज़ में केएल राहुल की कप्तानी (captaincy) बहुत अच्छी रही है। उन्होंने अपने गेंदबाजों को अच्छी तरह से संभाला है और उन्होंने उन्हें जवाब दिया है। गीली गेंद होने पर भी, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। दूसरे वनडे में हार के बाद, जब उनसे पूछा गया कि वह क्या अलग कर सकते थे, तो उन्होंने कहा कि टॉस और तीसरे मुकाबले में टॉस ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होने कहा कि आप देख सकते हैं कि वह शांत और कूल हैं। वह सलाह के लिए रोहित शर्मा की ओर देखते हैं और वह खुद भी बहुत कप्तानी करते हैं। वह खिलाड़ियों को मोटिवेट करने में मदद के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) की ओर देखते हैं। स्टेन ने कहा कि उनकी टीम उन्हें अच्छी तरह से जवाब देती है और उनके गेंदबाज उनका साथ देते हैं। कभी-कभी, कुलदीप यादव (Kuldeep Yadav) हर बार DRS रिव्यू चाहते हैं और केएल को उन्हें शांत करना पड़ता है। लेकिन कुल मिलाकर, मुझे लगा कि उनकी कप्तानी वाकई अच्छी थी। साउथ अफ्रीका के दिग्गज ने कहा टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में नौ विकेट से शानदार जीत दर्ज करके तीन मैचों की सीरीज़ 2-1 से जीत ली।