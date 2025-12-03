न्यूयॉर्क जेल से रिहा हुए ड्रग तस्करी के दोषी होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति हर्नांडेज , ट्रंप ने दिया है क्षमादान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की माफी के बाद होंडुरस के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो हर्नांडेज को अमेरिकी जेल से रिहा कर दिया गया है।
बता दें कि होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति ऑरलैंडो हर्नांडेज को अमेरिकी कोर्ट ने ड्रग तस्करी के मामले में दोषी ठहराते हुए 45 साल जेल की सजा सुनाई थी। उन पर 80 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया था। पूर्व राष्ट्रपति जुआन ऑरलैंडो की रिहाई से डेमोक्रेट्स में गुस्सा देखा जा रहा है। होंडुरस में चुनाव से पहले ट्रंप ने हर्नांडेज को माफ करने का ऐलान किया था।
होंडुरास की नेशनल पार्टी के सदस्य हर्नांडेज़, जिन्होंने 2014 से 2022 तक देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, को अप्रैल 2022 में अमेरिका में प्रत्यर्पित किया गया था ताकि उन पर हिंसक मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश रचने और अमेरिका में सैकड़ों टन कोकीन की तस्करी में मदद करने का मुकदमा चलाया जा सके।