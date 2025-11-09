पूर्व मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव को जान का खतरा बढ़ाई गई सुरक्षा, छोटे भाई तेजस्वी को दी जन्मदिन की शुभ्कामनाएं

पटना। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव (Janashakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav) की जान को कथित खतरा होने के बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यादव ने कहा कि उनके कई दुश्मन उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को देखते हुए मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव (Leader of the Opposition in the Bihar Legislative Assembly Tejashwi Yadav) को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी।

तेज प्रताप यादव अपने अलग हुए छोटे भाई तेजस्वी यादव को उनके 36वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि यह तेजस्वी का जन्मदिन है और मैं उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आशा है कि उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। उन्हें मेरा आशीर्वाद है। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ा था, जहां छह नवंबर को पहले चरण में मतदान हो चुका है। जनशक्ति जनता दल प्रमुख, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (National Democratic Alliance) के लोक जनशांति पार्टी (रामविलास) के संजय कुमार सिंह और जन सुराज के इंद्रजीत प्रधान के खिलाफ मैदान में थे, जबकि उनके भाई तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मुकेश कुमार रौशन को मैदान में उतारा था। इस सीट पर पिछले चुनाव में तेज प्रताप यादव ने अपने माता-पिता राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आशीर्वाद और जनता के समर्थन के साथ, तेज प्रताप यादव ने जीत हासिल की है।

तेज प्रताप यादव ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है। मेरे साथ मेरे माता-पिता और जनता का आशीर्वाद है। तेज प्रताप यादव को इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय जनता दल से निकाल दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई और महुआ से अपनी पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा। पहले चरण के मतदान में ऐतिहासिक मतदान के बाद, बिहार अब 11 नवंबर को 122 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण के चुनाव के लिए तैयार है।