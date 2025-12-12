  1. हिन्दी समाचार
  2. देश
  3. पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, इंदिरा गांधी से राजीव और मनमोहन सरकार तक बोलती रही तूती

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, इंदिरा गांधी से राजीव और मनमोहन सरकार तक बोलती रही तूती

Shivraj Patil Passes Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल अब नहीं रहे। उनका शुक्रवार (12 दिसंबर) को सुबह महाराष्ट्र के लातूर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। पाटिल ने 90 वर्ष की आयु में अंतिम सांसे लीं। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पाटिल लातूर की लोकसभा सीट से कई बार जीती। उन्होंने लोकसभा स्पीकर और यूनियन कैबिनेट में कई अहम पद संभाले हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Shivraj Patil Passes Away: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल अब नहीं रहे। उनका शुक्रवार (12 दिसंबर) को सुबह महाराष्ट्र के लातूर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। पाटिल ने 90 वर्ष की आयु में अंतिम सांसे लीं। वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे। पाटिल लातूर की लोकसभा सीट से कई बार जीती। उन्होंने लोकसभा स्पीकर और यूनियन कैबिनेट में कई अहम पद संभाले हैं।

पढ़ें :- Shivraj Patil Passes Away: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख

शिवराज पाटिल ने सत्तर के दशक में सियासत में कदम रखा था और उन्होंने विधायक लेकर सांसद और देश के गृहमंत्री बनने तक का सफर तय किया। वह लंबे समय तक कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे। पाटिल ने 1967-69 के दौरान लातूर नगर पालिका में काम करके अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह लातूर ग्रामीण सीट से वह 1973 से 1980 तक विधायक चुने गए। इसके बाद 1980 के लोकसभा चुनाव में पाटिल लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार में उन्हें रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया।

साल 1980 से लेकर 1999 तक लगातार शिवराज पाटिल ने सात बार लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की और उन्होंने महाराष्ट्र ही नहीं देश की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद कामयाबी की बुलंदी चढ़ते गए। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी और मनमोहन सरकार तक शिवराज पाटिल की सियासी तूती बोलती थी। साल 2008 में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद उन्होंने गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Japan Earthquake-Tsunami : जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप, देश के पूर्वोत्तर हिस्से में लगे झटके, सुनामी का अलर्ट

Japan Earthquake-Tsunami : जापान में 6.7 तीव्रता का भूकंप, देश के पूर्वोत्तर...

Delhi Riots: उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत, 14 दिन की आज़ादी में कई शर्तें शामिल

Delhi Riots: उमर खालिद को दिल्ली की कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत,...

Shivraj Patil Passes Away: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने शिवराज पाटिल के निधन पर जताया दुख

Shivraj Patil Passes Away: पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने...

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, इंदिरा गांधी से राजीव और मनमोहन सरकार तक बोलती रही तूती

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन, इंदिरा गांधी से राजीव...

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को लेकर हुई चर्चा

पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बातचीत, द्विपक्षीय संबंधों को...

IND-SA दूसरा टी-20 : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं, अफ्रीकी टीम तीन चेंज के साथ उतरी

IND-SA दूसरा टी-20 : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, प्लेइंग-11 में...