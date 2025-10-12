Bigboss 19 : बिगबॉस 19 से 4 कंटेस्टेंट्स की हुए बेघर, चौथा वाला था शो का ‘मास्टरमाइंड

बिगबॉस 19 लगातार सुर्खियों में बना हुआ है । शो अपना सातवां हफ्ता पूरा कर चुका है और आठवें हफ्ते में धमाकेदार एंट्री के लिए तैयार है। डेढ़ महीने से ज्यादा के सफर में बिग बॉस सीजन 19 में कई ट्विस्ट देखने को मिला। जिसमें चौंकाने वाले एलिमिनेशन से लेकर रोमांचक वाइल्डकार्ड एंट्री तक, शामिल है। इन ट्विस्ट एंड टर्न्स ने खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। ऐसे में सवाल ये आ रहा है की कौन घर से बाहर जाएगा। अब तक 4 कंटेस्टेंट्स बेघर हो चुके हैं।

बिग बॉस 19 से बाहर हुए ये कंटेस्टेंट्स

वहीं अगर आप घर में क्या चल रहा है घर के हाल को नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें कि अब बिग बॉस 19 के घर में कौन अंदर है और कौन बाहर है। शो में ट्रॉफी को लेकर लगातार जंग जारी है। जीशान कादरी बिग बॉस 19 से बाहर होने वाले चौथे प्रतियोगी बन गए हैं, जिन्हें ‘मास्टरमाइंड’ कहा जाता था। वह सातवें हफ्ते में बाहर हो गए। तीसरे हफ्ते में दो लोग साथ में बेघर हुए थे, जिसमें नगमा मिराजकर और नतालिया का नाम शामिल है। बाद में आवेज दरबार को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब तक शो से 4 सेलिब्रिटी बाहर हो चुके हैं, जिसमें जीशान कादरी, आवेज दरबार, नगमा मिराजकर और नतालिया शामिल है।

इन 14 कंटेस्टेंट्स में होगा महा मुकाबला

बिग बॉस सीजन 19 में जहां 4 प्रतियोगी बाहर हुए तो वहीं 2 वाइल्डकार्ड की एंट्री हुई। शहबाज बदेशा ने 15वें दिन और मालती चाहर ने 43वें दिन शो में एंट्री की थी। अब बिग बॉस 19 में 14 प्रतियोगी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। शो में अभिषेक बजाज, अमाल मलिक, अशनूर कौर, बसीर अली, फरहाना भट्ट, नीलम गिरी, कुनिका सदानंद, तान्या मित्तल, मालती चाहर, शहबाज बदेशा, गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, प्रणित मोरे और नेहल चुडासमा के बीच काफी ड्रामा देखने को मिलेगा।