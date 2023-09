G20 Summit 2023 : विदेशी मेहमानों का AI एंकर करेगी स्वागत, Ask Gita से पूछे पर्सनल और प्रोफेशनल सवाल

नई दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में नौ और 10 सितंबर को 18वें G20 सम्मेलन (G20 Summit) की मेजबानी करने को लेकर काफी उत्साहित है। भारत पहली बार G20 समिट (G20 Summit) की मेजबानी कर रहा है। वर्तमान समय में डिजिटल वर्ल्ड (Digital World) आपको एक क्लिक पर सभी जरूरी सर्विसेस से जोड़ता है। भारत सरकार इस डिजिटल वर्ल्ड (Digital World) के जरिए G20 में दुनियाभर के तमाम दिग्गजों का स्वागत कर रही है। G20 समिट में डिजिटल इंडिया (Digital India) के लिए अलग से एक्सपीरियंस हॉल तैयार किए गए हैं।

देश में दुनियाभर से आए मेहमान डिजिटल वर्ल्ड (Digital World) में भारत की उपलब्धियों को एक्सपीरियंस (Experience) कर सकेंगे। बात चाहे Ask Gita की हो या फिर UPI की… इन हॉल में मेहमानों को डिजिटल इंडिया (Digital India) का पूरा एक्सपीरियंस (Experience) मिलेगा।

दिल्ली इस वक्त दुनियाभर के लिए हॉट स्पॉट बनी हुई है। इसकी वजह G20 सम्मेलन (G20 Summit) है। भारत की अध्यक्षता में दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियां दिल्ली में एक मंच पर होंगी। देश के सबसे बड़े इनडोर हॉल भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में इस सिम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के तमाम बड़े नेता के स्वागत के लिए दिल्ली को सजा दिया गया है। भारत मंडपम (Bharat Mandapam) में वैसे तो बहुत कुछ देखने लायक है, लेकिन सरकार AI और डिजिटल वर्ल्ड (Digital World) में भारत के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाना चाहती है। यही वजह है डिजिटल इंडिया (Digital India) के लिए अलग से एक एक्सपीरियंस (Experience) हॉल तैयार किया गया है।

AI एंकर करेगी विदेशी मेहमानों का स्वागत ?

जी20 सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे मेहमानों के स्वागत के लिए AI एंकर मौजूद होगी। ये एक एडवांस वॉयस क्लोनी टेक्नोलॉजी (Advance Voice Clone Technology) पर काम करती है, जिससे लोगों को असली जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये AI एंकर एक होलोबॉक्स में मौजूद होगी। इसमें फेस रिकॉग्निशन (Face Recognition) का भी यूज किया गया है, जिससे जब कोई शख्स इस स्क्रीन के सामने आएगा, तो एंकर उसे पहचान लेगी और उनसे उनकी भाषा में बात करेगी। AI एंकर डिजिटल इंडिया (Digital India) का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसे कई टूल्स इस समिट के दौरान विदेशी मेहमानों को देखने को मिलेंगे।

Ask Gita सुलझाएगी जीवन की पहेली

दिल्ली के प्रगति मैदान (Pragati Maidan) का हॉल नंबर-4, जहां डिजिटल इंडिया (Digital India) की उन सभी सुविधाओं को शोकेस किया जा रहा है, जो जीवन को आसान बनाने में मदद करती हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस हॉल में क्या खास है? हम आपको उसी सफर पर ले चल रहे हैं। सबसे पहला नाम है Ask Gita।

ये एक AI जनरेटेड ऐप है, जो डिजिटल इंडिया (Digital India) एक्सपीरियंस जोन (Experience Zone) में मौजूद है। G20 समिट (G20 Summit) में आने वाले इंटरराष्ट्रीय मेहमान Ask Gita से प्रोफेशनल, पर्सनल और दूसरे सवाल कर सकते हैं। मेहमानों को इन सवालों का जवाब भगवत गीता (Bhagwat Gita) के आधार पर मिलेगा। ये कदम IT मिनिस्ट्री ने उठाया है।

ASK G.I.T.A questions related to life and get spiritual guidance and answers based on principles of #BhagavadGita.

