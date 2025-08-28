  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Shubhanshu Shukla: गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लखनऊ प्रवास बढ़ा, अब शनिवार तक रुकेंगे

Shubhanshu Shukla: गगनयात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का लखनऊ प्रवास बढ़ा, अब शनिवार तक रुकेंगे

एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने जन्मस्थल लखनऊ आए जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शुभांशु अपने पत्नी और बच्चे के साथ सीएम योगी से मिलने गए। बता दें की शुभांशु को बुधवार को दिल्ली जाना था लेकिन अब वो शनिवार तक रुकेंगे। शनिवार तक रुकने के बाद भी शुभांशु अपने घर त्रिवेणी नगर नहीं जा पाएंगे।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला सोमवार को अपने जन्मस्थल लखनऊ आए जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शुभांशु अपने पत्नी और बच्चे के साथ सीएम योगी से मिलने गए। बता दें की शुभांशु को बुधवार को दिल्ली जाना था लेकिन अब वो शनिवार तक रुकेंगे। शनिवार तक रुकने के बाद भी शुभांशु अपने घर त्रिवेणी नगर नहीं जा पाएंगे।

पढ़ें :- shubhanshu shukla :शुभांशु शुक्ला के स्वागत को तैयार राजधानी: रातोंरात घर के सामने बनाई गई सड़क, छह मार्गों पर रहेगा डायवर्जन

बता दें उनको अति विशिष्ट अतिथि गृह  नैमिषारण्य प्रबंधन को भी इससे अवगत करा दिया गया है। वहीं शुभांशु बुधवार को दोपहर बाद तक गेस्ट हाउस में ही रहे। परिवार संग सामान्य भोजन किया और ब्लैक काफी का भी आनंद लिया। शुभांशु को बुधवार को दिल्ली लौटना था, लेकिन इस शेड्यूल में बदलाव किया गया है। शुभांशु ने बुधवार को ज्यादा से ज्यादा वक़्त अपने फैमिली  के साथ बिताया। माता-पिता और स्वजन से बातें कीं। बहन शुचि ने बताया कि वह (भाई) ज्यादातर समय गेस्ट हाउस में ही रहे।

नाश्ते में आलू के पराठे और दही का जायका

गेस्ट हाउस सूत्रों के मुताबिक शुभांशु ने सुबह के नाश्ते में आलू के पराठे और दही का जायका लिया। दोपहर में दाल-चावल, रोटी और पनीर की सब्जी, सलाद खाए। शाम को भी शुभांशु ने विशेष आर्डर नहीं किया। मेन्यू के अनुसार उन्हें खाना परोसा गया। गेस्ट हाउस में शुभांशु के साथ पत्नी कामना शुक्ला, बेटा कियांश, मां, पिता व बहन आदि हैं।ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गत 25 जून को राष्ट्रीय एरोनाटिक्स एवं अंतरिक्ष प्रशासन (नासा) के साथ एक्सिओम मिशन-4 पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आइएसएस) पहुंचे थे। वहां 18 दिनों तक रहकर 60 से अधिक प्रयोग किए।

उनका शेड्यूल पहले दिन व्यस्त रहा

पढ़ें :- Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

इसके बाद स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से पृथ्वी पर लौटे। 17 अगस्त को वह नई दिल्ली आ गए थे। तब से उनके गृहनगर आने की प्रतीक्षा सोमवार सुबह 8:45 बजे पूरी हुई। पहले दिन उनका शेड्यूल व्यस्त रहा। वह सुबह से दोपहर तक सीएमएस गोमतीनगर विस्तार में ही रहे। दोपहर में गेस्ट हाउस आए और शाम को लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। दूसरे दिन सुबह सीएमएस अलीगंज शाखा गए। वहां विद्यार्थियों से संवाद किया। इसके बाद शाम को परिवार के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंट किया।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में हुआ बड़ा बदलाव, हिंदू आबादी में 30 फीसदी की गिरावट

Sambhal Riots Committee Report : आजादी के बाद से संभल डेमोग्राफी में...

बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, कहा-उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं

बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो,...

फर्जी दस्तावेज के सा​थ पकड़ा गया छात्र, भोपाल एम्स में ले रहा था प्रवेश

फर्जी दस्तावेज के सा​थ पकड़ा गया छात्र, भोपाल एम्स में ले रहा...

UP News : जांच आयोग ने संभल दंगों की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी, मस्जिद सर्वे के दौरान हुई थी हिंसा

UP News : जांच आयोग ने संभल दंगों की रिपोर्ट सीएम योगी...

MIT वर्ल्ड स्कूल की बस ने दुकानदार को कुचला, मौके पर मौत, घटना सीसीटीवी में कैद एक महीने में स्कूल बसों से यह तीसरा हादसा

MIT वर्ल्ड स्कूल की बस ने दुकानदार को कुचला, मौके पर मौत,...

UP News: लखीमपुर में मुस्लिम बहनों ने हिंदू युवकों से रचाई शादी, रुखसाना बनी रूबी और जास्मीन बन गई चांदनी

UP News: लखीमपुर में मुस्लिम बहनों ने हिंदू युवकों से रचाई शादी,...