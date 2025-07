Ganderbal Accident : आईटीबीपी जवानों को ले जाने वाली बस सिंधु नदी में गिरी,रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां भारत-तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी सुरक्षाकर्मियों को ले जा रही एक बस सिंधु नदी में गिर गई है। अधिकारियों ने बताया कि आईटीबीपी कर्मियों को ले जा रही बस भारी बारिश के बीच गांदरबल जिले के कुल्लान में सिंधु नदी में गिर गई। उन्होंने बताया कि संबंधित एजेंसियों द्वारा बस में सवार कर्मियों की तलाश और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई व्यक्ति नहीं मिला है।

