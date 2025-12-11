Garden Colorful Flowers :  दिसंबर में लगा दिए ये पौधे तो जनवरी में गार्डन होगा रंग-बिरंगे फूलों से सजा , जानें देखभाल  का तरीका

Garden Colorful Flowers : आपके बगीचे के रंग-बिरंगे फूल आपका आत्मविश्वास बढ़ाते है। कुछ पौधे आसानी से उगते हैं और इनकी देखभाल भी सरल होती है, जिससे बगीचा खूबसूरत और जीवंत बना रहता है। अगर आपको लगता है कि बागवानी में आपका हाथ अच्छा नहीं है तो कुछ आसान तरीकों को अपनाकर बगीचे में रंग-बिरंगे फूल खिला सकते है।

कुछ फूल दिसंबर में लगाने पर 1-1.5 महीने में फूल खिलने लगते हैं और ये आसानी से उग जाते हैं।

Pansy

पैंसी ठंडे मौसम में बहुत अच्छी तरह उगती हैं, इसलिए दिसंबर में इन्हें लगाना बेहतरीन होता है। इनके चमकीले, दो- या तीन रंग वाले फूल बगीचे और गमलों को खूबसूरत बनाते हैं। ये ठंड और ठंडी रातों को सहन कर सकती हैं और बालकनी या टैरेस गार्डन में भी अच्छी लगती हैं।

Petunia

पेटुनिया सर्दियों में आसानी से उगती हैं और दिसंबर में लगाई जाए तो खूब फूल देती हैं। इनके ट्रम्पेट जैसी आकृति वाले फूल गुलाबी, बैंगनी, सफेद और पीले रंग में आते हैं। पेटुनिया को धूप वाली जगह और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है।

Dianthus

डायटंस या पिंकस ठंड सहने वाले और सुगंधित फूल हैं, जो सर्दियों में अच्छी तरह उगते हैं। ये छोटे आकार के और घने पत्तों वाले होते हैं। इनके गुलाबी, लाल और सफेद फूल सर्दियों के बगीचों में नाजुक सुंदरता लाते हैं। इन्हें पूरी या आंशिक धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है।