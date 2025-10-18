Garib Rath Express Catches Fire: लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, यात्रियों ने ट्रेन से कूदकर बचाई जान

Garib Rath Express Catches Fire: पंजाब के सरहिंद स्टेशन के पास शनिवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। यहां पर लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस की एक बोगी में अचानक आग लग गयी। जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और लोगों ने ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचाई। इस हादसे में अभी तक किसी की मौत की खबर नहीं है।

जानकारी के अनुसार, सरहिंद जंक्शन (SIR) पर ट्रेन संख्या 12204 (अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस) में आग लगी। प्रारम्भिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बतायी जा रही है। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन की 19 नंबर एसी बोगी में लगी थी। जिसमें सफर कर रहे कई यात्री लुधियाना के थे। बोगी से अचानक धुआं निकलता देख यात्रियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ट्रेन सरहिंद स्टेशन क्रॉस कर रही थी, लेकिन पायलट ने आग लगने की जानकारी मिलते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका। जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित नीचे उतरा गया।

घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं। फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पंजाब के सरहिंद स्टेशन पर आज सुबह ट्रेन संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा के एक डिब्बे में आग लग गई। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग बुझा दी गई है।