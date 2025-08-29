गौरव गोगई जी, जितना विरोध करना है करिए, ये BJP सरकार एक-एक इंच जमीन को घुसपैठियों से खाली कराने का करेगी काम: अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने असम के गुवाहाटी में ‘एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन’ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। जन हिमंता जी ने चुनाव की घोषणा की, तो दिल्ली के चुनावी पंडितों को लगता था कि असम के पंचायत चुनाव में क्या होगा, कांग्रेस के नेता भी आस लगाकर बैठे थे। मगर जब परिणाम आया, तो कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस को ढूंढना है, तो दूरबीन लेकर भी न ढूंढ पाओ, ऐसी प्रचंड विजय आप लोगों ने प्राप्त की है।

उन्होंने आगे कहा, 11 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वोत्तर में जो शांति का युग शुरू किया, यहां की भाषा, संस्कृति और कला को जो सम्मान दिया, उसका ही परिणाम है कि आज असम में दो-दो बार NDA सरकार बनी। और असम में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सभी जगह भाजपा, असम गण परिषद और हमारे साथियों का बोलबाला बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकास का एक नया युग नॉर्थईस्ट में शुरू किया। इसको हमारे नेता और मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने असम के हर गांव, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि बार-बार भाजपा की विजय होती है।

अमित शाह ने आगे कहा, इस चुनाव का बड़ा महत्व है, क्योंकि असम के परिसीमन के बाद ये पहला चुनाव था। 1980 के बाद पहली बार पंचायत चुनाव में 74% से अधिक मतदान होकर ये नतीजा आया है। लोकसभा में भी 14 में से 11 सीटें भाजपा जीती, राज्यसभा की पांचों सीटें NDA जीता। और 2021 से हुए 11 उप चुनाव में सभी में NDA जीता है। जिला परिषद में 397 में से 301 सीटें भाजपा जीती, तहसील पंचायत की 2,188 में से 1,445 सीटें NDA जीती और 15 हजार पंचायत स्तर के लोग चुनकर आए।

हमने यहां 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन, 1 लाख 21 हजार सरकारी नौकरियां हम यहां मात्र 4 साल में दे चुके हैं। एक भी जगह न सिफारिश चली है और न भ्रष्टाचार हुआ है। मुझे विश्वास है कि चुनाव में जाने से पहले हम 1.5 लाख नौकरी देने का आंकड़ा छू कर जाएंगे। मैं हिमंता विश्व शर्मा जी को एक और विषय के लिए बधाई देना चाहता हूं। असम के युवाओं को रोजगार चाहिए था, असम में विकास पहुंचाना था। उन्होंने असम के अंदर Investment Summit करके 5 लाख 18 हजार करोड़ के MoU किए, जिसमें से 1 लाख 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट जमीन पर उतर गए हैं। उन सभी बच्चियों के लिए पढ़ाई-लिखाई की योजना लेकर आए और 9,72,940 छात्राओं के लिए अनुदान की व्यवस्था की। 1,000 रुपये प्रतिमाह, ग्रेजुएट में ₹1250 और डबल ग्रेजुएट में ₹2500 हर माह देने का काम किया।

उन्होंने आगे कहा, भाजपा की सरकार ने यहां घुसपैठियों द्वारा कब्जाई गई लाखों एकड़ भूमि मुक्त कराने का काम किया गया। लेकिन, गौरव गोगोई इसका विरोध कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि गौरव जी, जितना विरोध करना है करिए। ये भाजपा सरकार है, एक-एक इंच जमीन को हम घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेंगे, क्योंकि इस पर हमारे युवाओं का अधिकार है।